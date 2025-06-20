Почему во время похорон закрывают зеркала: правда, о которой мало кто знает

Завешивание зеркал в доме, когда кто-то умер не имеет ничего общего с православной верой.

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Нужно ли завешивать зеркала в доме, когда кто-то умер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем завешивают зеркала в доме умершего

Надо ли придерживаться этого ритуала

Традиция завешивать все зеркала в доме, где умер человек, уходит корнями в глубокую древность. Суеверие украинцам передалось еще от языческих верований, однако в 21 веке люди до сих пор закрывают зеркальные поверхности, в доме, где кто-то умер. Главред выяснил, зачем люди придерживаются этого ритуала.

Священник из Кременца Роман Иваницкий называет народную поминальную традицию завешивания зеркал в доме обрядом и народными верованиями.

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В частности, по его словам, люди считают, что душа умершего может попасть в зеркала и заблудиться.

По другой, не менее абсурдной версии, душа может "испугаться", не увидев своей тени в отражении.

"На самом деле нет никакого значения, остановили ли мы часы, когда человек умер, или завесили зеркала. Для души важна молитва, заступничество перед Богом за родных", - подчеркнул Иваницкий.

Ранее в Православной церкви Украины (ПЦУ) рассказывали, что в своем стремлении позаботиться о душах умерших близких украинский народ прибегает к разного рода обрядам, иногда смешивая, как говорится, "грешное с праведным".

В церкви отметили, что традиция завешивать зеркала в доме, где находится умерший, распространена в разных культурах и странах, но не имеет ничего общего с православной верой. Ведь в первую очередь она основывается на суеверном страхе перед "магическими" свойствами зеркал, которые издавна ассоциируются с гаданиями, "общением" с духами и открытием "дверей" в "потусторонние миры".

Смотрите видео, в котором священник рассказывает, зачем завешивают зеркала в доме умершего:

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Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

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