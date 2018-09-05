Грызня в "ДНР" только начинается: боевики шокированы назначением Сеньора Помидора

Боевики не довольны назначением Трапезникова / smdnr.ru

Поскольку "ЛДНР" - это уродливое порождение российско-советского колосса, то и порядки там действуют соответствующие. Сейчас началась забавная грызня среди потенциальных преемников убитого Александра Захарченко. Различные группировки пытаются заручиться поддержкой различных влиятельных людей в Москве. Оживились анонимные телеграмм-каналы, блоггеры, эксперты.

К народу в "народной республике" по старой российской традиции не апеллирует никто. Все, как всегда, будет решаться секретно, кулуарно, и победит тот, кто сумеет лучше пропетлять в этой мутной воде и убедить в своей лояльности нужного человека.

Все это уже было, с поправкой на масштабы. После смерти Ленина, после смерти Сталина в результате дворцовых интриг к власти приходили самые неожиданные персонажи, которых никто не мог вообразить во главе СССР ещё за год до их прихода к власти.

Читайте такжеЧисто российское убийство, или Как Захарченко сам подписал себе приговорВ Донецке все повторяется в виде фарса, но в целом по той же схеме. Сейчас на первых ролях оказался жалкий, карикатурный, мало кому известный Трапезников, который даже не воевал и не пользуется в "ДНР" вообще никаким авторитетом. Его кличка в Донецке - Сеньор Помидор. Даже у МММщика Пушилина авторитет выше. Тем не менее и.о. главы "ДНР" пока исполняет 37-летний толстячок, который выглядит лет на 10 старше своего возраста.

Впрочем, это ещё не конец. Ташкент, Пушилин, Ходаковский, Приходько явно офигели от такого поворота и сейчас, судя по сообщениям из разных источников, пытаются все переиграть и сожрать Трапезникова.

В принципе, каждый из них имеет все основания считать себя лучшей кандидатурой, чем Сеньор Помидор. Вот только в кулуарных интригах далеко не всегда побеждают лучшие. Продвигают обычно посредственностей. Тех, кто управляем, исполнителен и не слишком умён. В этом смысле Трапезников, конечно, идеальная кандидатура.