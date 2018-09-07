Денис Пушилин: все, что нужно знать о новом главаре "ДНР"

7 сентября 2018, 14:26

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики"

Денис Пушилин
Денис Пушилин / Reuters

Дата и место рождения

9 мая 1981 года, Макеевка, Донецкой области.

Образование

Окончил Макеевский городской лицей (1998 год). Учился в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры на факультете "экономика предприятия".

Биография

Проходил службу в рядах Национальной гвардии Украины с 1999 по 2000 год.

Являлся сотрудником торговой фирмы "Солодке життя" с 2002 года.

Пушилин был активным участником скандального движения "МММ" Сергея Мавроди с 2011 по 2013 год. Вначале являлся волонтёром, а затем вошел в состав партии "МММ".

Принимал участие в парламентских выборах в 2013 году. От партии "МММ" баллотировался в Верховную Раду на Киевщине во время перевыборов на округе №94, однако с треском проиграл, заняв 19 место (получил всего 0,08 % поддержки - лишь 77 голосов избирателей).

После Революции Достоинства в апреле 2014 года стал заместителем "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева.

После самопровозглашения "Донецкой народной республика" был назначен сопредседателем "временного правительства".

Занимал наивысшую должность в "ДНР" (на то время), став 15 мая 2014 года председателем президиума "Верховного совета" "ДНР", однако уже 18 июля ушёл в отставку по собственному желанию.

После отставки стал координатором и сопредседателем "Народного фронта Новороссии".

В ноябре 2014 года по итогам "выборов" в "ДНР" стал депутатом "Народного совета" непризнанной республики, был избран заместителем председателя "Народного совета".

Являлся постоянным представителем "ДНР" на переговорах Трёхсторонней контактной группы в Минске.

В сентябре 2015 года был избран председателем "Народного совета" "ДНР".

7 сентября 2018 года "Народный совет" "ДНР" избрал Пушилина исполняющим обязанности главы непризнанной республики вместо ликвидированного бессменного главы "ДНР" Александра Захарченко. При этом выборы постоянного "главы" и нового состава парламента "ДНР" назначены на 11 ноября 2018 года.

Уголовное преследование и санкции

Пушилин пребывает под санкциями с апреля 2014 года. Ему запрещен въезд и заморажены активов в Евросоюзе. Кроме того, Пушилин является фигурантом санкционных списков США, Канады, Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

Отметим, что Пушилин также объявлен в розыск по ходатайству Генпрокуратуры в мае 2014 года. Его подозревают в совершении действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвате государственной власти.

Покушения

Пушилин пережил покушение, которое произошло 7 июня 2014. В тот день в Донецке у ресторана "Миллениум" в него стреляли из проезжавшей мимо машины. От пуль скончался помощник главы "Верховного совета" "ДНР" Максим Петрухин, Пушилин не пострадал.

Кроме того, 12 июня, в Донецке возле здания облгосадминистрации взорвалось авто Пушилина, в результате пострадали семь человек.

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ДНР Денис Пушилин
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