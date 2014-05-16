Друзья террориста "Стрелка" избраны "министрами" ДНР: "премьер" - гражданин России

В пятницу, 16 мая, сепаратисты из т.наз. "Донецкой народной республики" не только приняли "конституцию", но и назначили "правительство", главными персонами в котором стали личные друзья российского террориста Игоря Гиркина по прозвищу "Стрелок".

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Премьером" т.наз ДНР избран гражданин России Александр Бородай, "первым вице-премьером" избран один из лидеров ДНР Андрей Пургин, а "председателем парламента" - Денис Пушилин.

Сам Гиркин занял скромную должность - "министра обороны", а Владимир Подгорный - "министр экономического развития".

В своей вступительной речи Бородай назвал себя личным другом Стрелкова.

Ранее "Главред" сообщал, сегодня был опубликован текст "конституции ДНР", в котором, в частности, статьей 2 русский и украинский языки провозглашены государственными. Кроме того, это положение гарантирует "принцип многообразия культур" в ДНР, а также их "равноправное развитие и взаимообогащение".