Разборки террористов в центре Донецка: убит помощник одного из лидеров ДНР

В Донецке застрелен помощник главы так называемого "Верховного совета" террористической организации ДНР Дениса Пушилина Максим Петрухин.

Убийство произошло на бульваре Пушкина в центре города - возле кафе "Миллениум", которое находится недалеко от захваченной боевиками ДонОГА, пишут "Новости Донбасса".

Очевидцы сообщают, что стрельбе предшествовал конфликт между группами террористов.

Вместе с тем, как сообщает РБК-Украина, Пушилин при стрельбе не пострадал.



Согласно информации издания, в момент стрельбы Пушилин находился в здании Донецкой ОГА. Петрухин, внешне похожий на него, находился в его машине.

Нападавшие, возможно, приняли Петрухина за Пушилина, произвели порядка 15 выстрелов по автомобилю последнего, после чего скрылись с места происшествия.