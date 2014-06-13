Взрыв в Донецке: при покушении на Пушилина пострадали семь человек

В четверг, 12 июня, в Донецке возле здания облгосадминистрации взорвалось авто Дениса Пушилина, самозваного "премьера" террористической организации "ДНР". Как стало известно, пострадали семь человек.

Об этом со ссылкой на данные департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации сообщают "Новости Донбасса".

В состоянии разной степени тяжести, в том числе в тяжелом, пострадавшие были доставлены в больницы Донецка.

Это люди, находившиеся в районе взрыва. Погибших на данную минуту нет. Пострадавших жильцов близлежащих домов нет.

Также стало известно, что при взрыве у Донецкой ОГА пострадали охранники Пушилина. В тожв время выяснилось, что сам "премьер" ДНР уже сутки как уехал в Москву, сообщаю "Новости Донбасса" в своем Twitter.

Напомним, что 11 июня лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил Пушилину ручку ценой в 175 тысяч не то долларов, не то обычных рублей.

Фото: @novostidnua