Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Менее 100 лет назад в Украине об Азовском море не слышали: в чем причина

Анна Косик
30 июля 2025, 04:52обновлено 30 июля, 07:30
116
Кроме Азовского моря еще ряд географических названий были неизвестны для украинцев.
Алина Острожская, Азовское море
Как украинцы называли Азовское море по правописанию 1928 года / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как раньше называли Азовское море
  • Когда Луганск имел другое название
  • Какое название 85 лет назад имел Никополь

Азовское море - известно всем украинцам, но мало кто из них знает, что не так давно оно имело другое название. Об этом в TikTok рассказала из медиа "ШоТам" украинский блогер Алина Острожская.

Вас может заинтересовать: почему нельзя говорить "самый умный": учительница призвала избегать ошибок.

видео дня

Главред узнал, что в раритетном атласе 1928 года украинское море называлось "Озівське". А город на его берегу назывался не Мариуполь, а "Маріюпіль". И это не единственные географические названия, которые претерпели изменения с тех времен.

Смотрите видео о старых географических названиях:

@alina.ostrozka

В 1928 году Украина имела правописание, которое смело и последовательно возвращало украинским словам украинскую форму. Это правописание получило название "Скрипниковка". Атлас Украины 1928 года - это не просто набор карт. Это визуальный документ эпохи, которая была короткой, но чрезвычайно важной для украинской истории. Этот атлас ярко иллюстрирует время, когда в языковой политике впервые на государственном уровне реализовывалась украинизация - все официальные тексты должны были быть на украинском, к в культуре разворачивалось мощное национальное возрождение, которое уже через несколько лет будет грубо уничтожено - и войдет в историю как "расстрелянное возрождение". ? Источник об атласе: Depo.Запорожье "Выдало атлас Государственное издательство Украины, которое располагалось в тогдашней столице республики - Харькове. Автором-составителем был Л. Клеванный - к сожалению, сведений о нем найти не удалось. Редакторами выступили именитые ученые, в частности Агафангел Крымский" ? Что говорит Доктор филологических наук Александр Пономарив? "Названия Мелитополь, Севастополь, Симферополь не оправданы. В украинском языке должно быть - Мелитополь, Севастополь, Симферополь." (источник: [BBC Украина])

♬ оригинальный звук - alina.ostrozka

Мелитополь украинцы раньше называли "Мелітопіль", Каховку - "Кахівка", Луганск - "Луганське", а Луцк - "Луцьке". Изменения претерпели некоторые названия российских городов: вместо Белгорода был "Білгород", а вместо Таганрога - "Таганріг".

"Эта карта появилась в период Харьковского правописания 1928 года. Оно, к сожалению, просуществовало совсем недолго", - отметила Острожская.

Она также рассказала, что единственным городом, название которого в предыдущей версии употребляли и после 1928 года был Никополь. "Нікопілем" его называли вплоть до 1940 года.

Ранее Главред рассказывал, что учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила в соцсетях, как правильно - "на добраніч" или "надобраніч".

Накануне также стало известно, почему неправильно говорить "рыбак". Какую ошибку в этом случае допускают многие украинцы.

Читайте также:

Об источнике: Алина Острожская

Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке.

Ее блог активно развивается на различных платформах:

  • В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.
  • На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали люди

Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали люди

06:50Война
Уже была командиром отделения: на фронте погибла 20-летняя военная

Уже была командиром отделения: на фронте погибла 20-летняя военная

04:00Украина
Будет штормить еще минимум три дня: Украина под атакой затяжной магнитной бури

Будет штормить еще минимум три дня: Украина под атакой затяжной магнитной бури

03:10Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Змеям - неудачи, Петухам - недоразумения

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Змеям - неудачи, Петухам - недоразумения

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях Украины

Последние новости

06:50

Ночью в Харькове прогремели взрывы: после ударов "Шахедов" пострадали люди

06:10

РФ готовит массированный удар: сколько накопили БПЛАмнение

05:55

Гороскоп на август 2025 для Овнов: энергия перемен, новое начало и любовь

05:25

Как правильно - "піцца" или "піца": учитель объяснила правило, известное не всемВидео

04:52

Менее 100 лет назад в Украине об Азовском море не слышали: в чем причина

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
04:30

Жизнь повернется на 180 градусов: 4 знаков зодиака ждут крутые перемены 30 июля

04:05

Гороскоп на завтра 31 июля: Весам - прибыль, Ракам - ссора без причины

04:00

Уже была командиром отделения: на фронте погибла 20-летняя военная

03:35

Не только саранча: в Украине появился новый вредитель

Реклама
03:10

Будет штормить еще минимум три дня: Украина под атакой затяжной магнитной бури

02:30

Кадыров был на грани смерти и неожиданно исчез: СМИ раскрыли детали

02:15

Верховная Рада раскрывает планы: как Украина обеспечит себя новейшим оружием

02:05

Звезда Женского Квартала жестко "разнесла" украинскую актрису из-за Леси Никитюк

01:30

Романтичный чемпион: жена Александра Усика показала нежные кадры с боксером

01:10

Наконец-то трудности позади: ТОП-5 знаков, которым станет легче уже с 30 июля

01:05

Ситуация на фронте осложняется: Генштаб рассказал где враг резко увеличил активность

00:13

Тюрьма 6 лет: в России объявили в международный розыск оперную певицу

00:01

Усик может получить неожиданного соперника: кто претендует на титул

29 июля, вторник
23:39

Андрей Бедняков признался, помирился ли с женой после развода

23:22

РФ ударила по полигону, погибли военные - Сухопутные войска ВСУ

Реклама
23:19

Пресняков срочно сбежал из России: поймали в туалете

23:05

Зарплаты вырастут на десятки тысяч: военным могут увеличить размер выплат

23:03

Машина "стареет": эксперты раскрыли, какие популярные привычки ускоряют ее износ

22:57

"Не люблю так думать": Трамп спрогнозировал, сколько еще продлится война в Украине

22:34

Погода станет еще хуже и накроет похолодание: где влупит +12

21:57

Кремль получает жесткий ультиматум: почему Трамп сократил срок с 50 до 10 дней

21:52

Почему кот царапает мебель: что стоит за этим поведением

21:52

Рыба плавает по улицам, во дворах "море": что натворила непогода в пяти областях УкраиныФотоВидео

21:05

Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косеВидео

20:58

Напряжение растет: Сырский раскрыл, что задумал противник на Запорожском направлении

20:55

Какие женщины отталкивают мужчин от себя: психолог назвал 5 черт характера

20:12

РФ нафантазировала "секретные выборы президента Украины" в Альпах - ответ ГУРФото

20:10

Украина и мир погрузятся на 6 минут в темноту: что произойдет и есть ли опасность

19:58

Мелкий жест мог навлечь беду: почему нельзя передавать ничего через порог

19:27

Когда священник может рассказать чужую исповедь: отец Филюк назвал единственный случайВидео

19:24

Любимцы финансовой Фортуны: кому из знаков в августе повезет с деньгами

19:09

Кара Божья или нечто большее: что говорит Библия о саранче и ее предназначении

19:00

Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войнымнение

18:54

Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

18:46

РФ может использовать термобарическое оружиемнение

Реклама
18:45

"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

18:43

Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

18:39

"Избаловала любовью и нежностью": Денисенко впервые подтвердила развод публично

18:17

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к важным переменам

18:11

Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

18:10

"Путин страдает от приступа дежавю": какое единственное решение Трампа повлияет на диктатора

18:01

Начнется "белая полоса": что обязательно нужно сделать 30 июля, приметы

17:52

"Просил его бросить": генерал рассказал о ранении и спасении Буданова

17:36

Враг возле города: в РВА заявили о сложной ситуации на горячем направлении

17:35

Ультиматум Трампа Путину: у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять