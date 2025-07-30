Менее 100 лет назад в Украине об Азовском море не слышали: в чем причина

Кроме Азовского моря еще ряд географических названий были неизвестны для украинцев.

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Как украинцы называли Азовское море по правописанию 1928 года / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как раньше называли Азовское море

Когда Луганск имел другое название

Какое название 85 лет назад имел Никополь

Азовское море - известно всем украинцам, но мало кто из них знает, что не так давно оно имело другое название. Об этом в TikTok рассказала из медиа "ШоТам" украинский блогер Алина Острожская.

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Главред узнал, что в раритетном атласе 1928 года украинское море называлось "Озівське". А город на его берегу назывался не Мариуполь, а "Маріюпіль". И это не единственные географические названия, которые претерпели изменения с тех времен.

Смотрите видео о старых географических названиях:

@alina.ostrozka В 1928 году Украина имела правописание, которое смело и последовательно возвращало украинским словам украинскую форму. Это правописание получило название "Скрипниковка". Атлас Украины 1928 года - это не просто набор карт. Это визуальный документ эпохи, которая была короткой, но чрезвычайно важной для украинской истории. Этот атлас ярко иллюстрирует время, когда в языковой политике впервые на государственном уровне реализовывалась украинизация - все официальные тексты должны были быть на украинском, к в культуре разворачивалось мощное национальное возрождение, которое уже через несколько лет будет грубо уничтожено - и войдет в историю как "расстрелянное возрождение". ? Источник об атласе: Depo.Запорожье "Выдало атлас Государственное издательство Украины, которое располагалось в тогдашней столице республики - Харькове. Автором-составителем был Л. Клеванный - к сожалению, сведений о нем найти не удалось. Редакторами выступили именитые ученые, в частности Агафангел Крымский" ? Что говорит Доктор филологических наук Александр Пономарив? "Названия Мелитополь, Севастополь, Симферополь не оправданы. В украинском языке должно быть - Мелитополь, Севастополь, Симферополь." (источник: [BBC Украина]) ♬ оригинальный звук - alina.ostrozka

Мелитополь украинцы раньше называли "Мелітопіль", Каховку - "Кахівка", Луганск - "Луганське", а Луцк - "Луцьке". Изменения претерпели некоторые названия российских городов: вместо Белгорода был "Білгород", а вместо Таганрога - "Таганріг".

"Эта карта появилась в период Харьковского правописания 1928 года. Оно, к сожалению, просуществовало совсем недолго", - отметила Острожская.

Она также рассказала, что единственным городом, название которого в предыдущей версии употребляли и после 1928 года был Никополь. "Нікопілем" его называли вплоть до 1940 года.

Ранее Главред рассказывал, что учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила в соцсетях, как правильно - "на добраніч" или "надобраніч".

Накануне также стало известно, почему неправильно говорить "рыбак". Какую ошибку в этом случае допускают многие украинцы.

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Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.

На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

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