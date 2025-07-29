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Почему кот царапает мебель: что стоит за этим поведением

Марина Иваненко
29 июля 2025, 21:52
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Почему кот царапает мебель - естественное поведение, которое нельзя игнорировать. Если ваш кот царапает мебель стоит направить это в безопасное русло.
Почему коты царапают мебель?
Почему коты царапают мебель / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему коты царапают мебель
  • Что делать, если коты царапают мебель

Царапание мебели - одна из самых распространенных жалоб владельцев кошек. Однако это не является проявлением плохого поведения или протеста, а, скорее, естественная потребность животного, имеющая глубокую биологическую и эмоциональную подоплеку. Главред расскажет подробнее.

Гигиена и уход за когтями

Как рассказывают на ютуб-канале "Знаешь или нет?", первая причина того, что кот царапает мебель, - необходимость ухаживать за своими когтями. Коты на уровне инстинктов царапают поверхности, чтобы снять отмерший верхний слой когтя, обнажая острую часть. Это важно не только для комфорта, но и для эффективной охоты и самозащиты.

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Маркировка территории

На подушечках кошачьих лап размещаются железы, которые выделяют феромоны. Когда животное царапает мебель, оно оставляет не только видимые следы, но и пахучие сигналы. Для других котов это маркер: территория занята. Таким образом, кот как бы сообщает, что в этом пространстве есть хозяин.

Растягивание мышц и физическая активность

Царапанье - это не просто способ поддерживать когти в порядке, но и физическое упражнение. Кот растягивает передние лапы, плечевой пояс и спину. Это помогает снять напряжение с мышц и обеспечивает короткую, но эффективную физическую нагрузку. Такая активность положительно влияет на общий тонус и самочувствие животного.

Эмоциональная разгрузка и стресс

Коты могут царапать мебель и для того, чтобы разрядить эмоции. Это может быть реакция на стресс, смену обстановки, появление новых животных или сильное возбуждение. Царапанье помогает коту успокоиться и почувствовать контроль над пространством, особенно когда он нервничает или чувствует угрозу.

Видео о том, почему котики портят мебель, можно посмотреть здесь:

Скука и закрепленная привычка

Иногда царапание мебели - это банальная привычка. Если коту длительное время не уделяют внимания, а у него нет игрушек или когтеточки, он реализует свою естественную потребность на мебели. Со временем такое поведение закрепляется, и животное продолжает это делать по инерции, даже если нет эмоционального или физического триггера.

Как перенаправить поведение

Полностью отучить кота царапать мебель невозможно, поскольку это происходит на уровне инстинктов. Однако это действие можно перенаправить в безопасное русло, создав условия для удовлетворения естественных потребностей животного. Прежде всего стоит приобрести когтеточку, которая должна быть удобной для кошки по форме и материалу. Идеальное место для ее размещения - зона, где кот обычно царапает мебель или проводит много времени. Чтобы привлечь внимание к когтеточке, на нее можно нанести кошачью мяту или прикрепить любимую игрушку.

Уход за когтями

Чтобы уменьшить потребность в царапанье, желательно регулярно подстригать кончики когтей специальными ножницами, не затрагивая живую часть. Если вы не уверены в своих навыках, лучше воспользоваться услугами грумера.

Положительное подкрепление - залог успеха

Наказывать животное нельзя, ведь это не даст результата, а только разрушит доверие между ним и хозяином. Зато эффективно работает система поощрения. Если кот пользуется когтеточкой, его следует похвалить, угостить вкусностями или поиграть с ним. Это формирует правильную ассоциацию и желание повторить действие.

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Об источнике: YouTube-канал "Знаешь или нет?"

YouTube-канал "Знаешь или нет?" - украинский познавательный проект, который простым языком рассказывает о природе, животных, науке и интересных фактах. Видео сочетают яркую визуализацию с легкой подачей. Канал имеет около 25 000 подписчиков и регулярно обновляется.

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