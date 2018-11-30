Агрессия России в Керченском проливе: Сенат США осудил военные действия РФ

Сенат США принял резолюцию по ситуации в Керченском проливе / facenews.ua

Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины в Керченском проливе.

Как отмечает издание The Hill, американские сенаторы проголосовали за документ единогласно.

Как подчеркнул сенатор-республиканец Рона Джонсон, одобренная резолюция выражает поддержку украинской стороне.

"Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила", — подчеркнул демократ Крис Мерфи, который стал одним из авторов резолюции.

В документе решительно осуждаются действия России и содержится призыв освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов.

Кроме того, сенаторы также предупредили Россию, что конфронтация у берегов Крымского полуострова дестабилизирует регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".

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Накнуне Европейский суд по правам человека принял решения по захваченным российскими ВМС в Керченском проливе украинским морякам.

Как известно, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.