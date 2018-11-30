Европейский суд по правам человека вынес решение по захвату Россией украинских моряков

ЕСПЧ требует от России освобождения украинских моряков / openrussia.org

В Страсбурге Европейский суд по правам человека провел экстренное заседание, результатом которого стало принятие решения по захваченным российскими ВМС в Керченском проливе украинским морякам.

Как сообщает источник InfoResist в Министерстве юстиции, в ЕСПЧ обратилась Украина с заявлением о применении предварительных мер в отношении захваченных Россией моряков ВМС по Правилу 39 Регламента Суда.

По итогам рассмотрения дела судьи соответствующим решением обязали Россию вернуть всех военных Украине.

Суд также требует от Кремля сообщить о местонахождении украинских моряков, об их состоянии здоровья, а также обеспечить лечение раненым.

В решении ЕСПЧ указана необходимость указания причин захвата украинцев Россией в Керченском проливе.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В результате столкновения военнослужащие Украины получили ранения.