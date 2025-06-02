Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти лошадку

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти лошадку, которая отличается от всех.
Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку и разобраться, где же лошадка, которая отличается от всех.
На картинке – множество лошадок. На первый взгляд, все они одинаковые. Но есть лошадка, которая не похожа на других. Ее нам и предстоит искать.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти лошадку? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, и немного левее. Особенная лошадка повернула голову влево, тогда как остальные смотрят вправо. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где на таблице среди множества чисел нужно найти цифру 9. Причем сделать это нужно за девять секунд.
Также можно разгадать еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано много собак. Нам нужно найти ту, которая отличается от всех, за 7 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано множество букв E. Среди них спрятана одна-единственная F. Ее нам и предстоит отыскать.
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