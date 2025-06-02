С днем рождения женщине - очень красивые поздравления и откытки

Самые красивые и душевные поздравления с днём рождения — для любимых мам, сестёр, подруг и коллег. Подберите подходящие слова, чтобы порадовать особенную женщину в её праздник.
Ищете красивые поздравления с днём рождения женщине? Мы собрали самые нежные, душевные и оригинальные пожелания — на все случаи жизни.
С днем рождения женщине стихи
С днем рожденья я Вас поздравляю
И от сердца хочу пожелать,
Чтобы не было в жизни печали.
Только радость, успех, красота.
Прекрасной женщине сегодня от меня —
Сто лучших слов, сто лучших поздравлений.
Здоровья, моря сил, душевного огня
И самых ярких жизненных мгновений!
Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы, и стоит
Прекрасная погода.
С днем рождения в прозе
Сердечно поздравляю с днём рождения! Пусть этот замечательный праздник подарит море улыбок, искренние пожелания и тепло близких. Желаю крепкого здоровья, внутренней гармонии, мира в душе и вокруг, вдохновения на каждый день. Пусть в жизни будет больше светлых моментов, приятных неожиданностей и добрых новостей.
Пусть удача станет твоей спутницей, а каждая новая глава будет наполнена радостью, любовью и успехом. Пусть все хлопоты будут лёгкими и только в радость, а слёзы — исключительно от счастья.
Ты достойна самого лучшего — заботы, уважения, ярких эмоций и внимания. Пусть мечты находят путь к исполнению, а каждый день радует новыми поводами для улыбок. С праздником тебя! Будь счастлива, любима и вдохновлена!
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