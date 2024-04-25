С днем рождения - душевные поздравления и красивые картинки

День рождения - важный праздник для каждого человека, а поздравление с днем рождения должно порадовать вашего знакомого или близкого человека.
Мы расскажем, что пожелать на день рождения простыми словами.Также Главред подготовил красивые открытки и картинки передадут ваше настроение и поднимут его имениннику или имениннице.
Как поздравить с Днем рождения в военное время
Поздравляем вас с днем рождения, желаем стойкости, мужества, мирного неба, бодрости духа. Пусть ничто не нарушает ваше спокойствие, а все намеченные планы реализуются четко и вовремя.
От всего сердца поздравляю с днем рождения и желаю крепкого здоровья, хорошего сна, стальных нервов, надежного тыла и мирного неба. Пусть в жизни будет больше радостных и счастливых дней, все мечты обязательно сбываются.
Поздравляю с днем рождения бравого, сильного, смелого и отважного человека, настоящего военного! Желаю крепкого здоровья и нескончаемого мужества, верной тактики и правильной стратеги, надежных товарищей и несомненной удачи, искренней любви и светлого счастья!
Поздравление с Днем рождения в стихах
Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
С днём рожденья тебя поздравляю!
Всё, что ждёшь от него, получи,
И от счастья тебе я желаю,
Чтоб имелись в кармане ключи.
Пусть день рождения, как утро раннее,
Несёт с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся твои желания,
И все мечты твои заветные.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!!!
Поздравление с Днем рождения в прозе
Говорят, что скромность украшает, а я желаю, чтоб этой скромности в твоей жизни было поменьше. Пусть нескромным будет твое счастье, и, конечно же, доход, пусть бурной и совсем не скромной будет любовь, и сегодняшние подарки пусть также будут нескромными.
Пусть сложится все у тебя в судьбе, как в детской старой сказке: добро всегда одолевает зло, все старания вознаграждаются половиной царства, а мечты, даже самые фантастические, воплощаются в жизнь. С днем рождения!
Примите мои самые искренние пожелания! Крепкого Вам здоровья, личного счастья, неиссякаемой энергии и воодушевления во всех делах. Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. Пусть судьба и дальше будет благосклонна к вам, даря радость жизни, неизменную удачу, верных и надежных друзей!
От всей души – счастья, исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!
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