"Он будет предан до последнего": друзья рассказали о моряке, попросившем переводчика в суде РФ

Старшина ВМС Олег Мельничук / Фото: Facebook/Олег Мельничук

Командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина Олег Мельничук заявил в подконтрольном России суде, что не понимает русский язык и ему по закону требуется переводчик с украинского языка.

Как сообщает Радио Свобода, поступок моряка произвел резонанс в городе, где родился Мельничук, в учебном заведении, а также среди родных и близких.

Прославившийся любовью к украинскому языку моряк родился в городе Смеле Черкасской области в 1995 году. Мельничук окончил отделение военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия", а в 2014 году подписал контракт с ВСУ.

Мама Олега, Лариса Мельничук, работает воспитательницей в детском саду и рассказывает, что гордится своим сыном.

В группах города Смела в социальных сетях земляки активно поддерживают Олега Мельничука: благодарят за службу и выражают поддержку родителям.

Поступок выпускника не остался незамеченным и в учебном заведении, которое окончил моряк.

"Олег проявил настоящую отвагу и героизм. Эффективно и уверенно руководил буксиром при переходе. Находясь в плену, отказался сотрудничать с сотрудниками ФСБ РФ и не признал обвинения, выдвинутые российской стороной украинским морякам", - сказано в сообщении мореходного колледжа.

С особой теплотой отзываются об Олеге друзья. Они рассказывают, что отважным моряком Мельничук стал не просто так: в неморской Смеле о настоящем море он мечтал с детства.

"Служба на море очень отличается от сухопутной. Там всегда можно спрятаться в окоп или убежать, а моряк никуда не денется и будет до последнего стоять. Олег ответственно относится к службе и с любовью ‒ к морю. Поскольку мы из небольшого городка, где морем и не пахнет, такие люди мечтают о море с детства и будут преданы своему делу до последнего!" – рассказывает Руслан, друг Олега.

"Он добрый и ответственный человек, человек слова, готов всегда прийти на помощь, если даже у самого проблемы. Когда узнал, что ребята попали в плен, был очень зол и надеялся, что все-таки их сразу отпустят. Но агрессор делает как всегда", - рассказывает коллега по мореходке Ярослав Голованов.

Напомним, командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина Военно-морских сил Украины Олег Мельничук, захваченный в плен россиянами среди других украинских военных, во время "разбирательства" в подконтрольном России "суде", устроенном на оккупированной территории Украины в Крыму, потребовал от русских переводчика с иностранного языка.