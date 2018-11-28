"Я вас не розумію": украинский моряк потроллил оккупантов требованием переводчика

Старшина ВМС Олег Мельничук / соцсети

Командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина Военно-морских сил Украины Олег Мельничук, захваченный в плен россиянами среди других украинских военных, во время "разбирательства" в подконтрольном России "суде", устроенном на оккупированной территории Украины в Крыму, потребовал от русских переводчика с иностранного языка.

Адвокат Мельничука Эдем Смедляев в эфире телеканала 112 рассказал, что Олег заявил, что он плохо понимает россиян и потребовал переводчика с иностранного языка, которого россияне вынуждены были ему предоставить.

Смедляев добавил, что Олег отказался признавать себя "виновным" и заявил, что готов "отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе в судах".

Читайте такжеАрестованный украинский моряк передал записку роднымАдвокат также рассказал, что россияне, составляя свои обвинения, нигде не указывают, что захватили украинских военных моряков - пишут просто "граждане Украины". Поэтому во всех заявлениях и документах Олег подписывается, указывая полностью свое звание и должность, акцентируя на том, что он не простой гражданин, а военнослужащий ВМС Украины.

Напомним, ранее в Сети был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.