В Симферопольском СИЗО собрали посылку с чаем, кофе и одеждой для плененных на Азове украинских моряков

Захваченные россиянами украинские корабли

В среду, 28 ноября, "Киевский районный суд" Симферополя в аннексированном Крыму будет избирать меру пресечения девятерым украинским морякам, плененным в ходе вооруженного столкновения с россиянами в Азовском море.

Как написал на своей странице в социальной сети Facebook специальный корреспондент российского издания "Новая газета" Антон Наумлюк, меру пресечения будут избирать Андрею Шевченко, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Олегу Мельничуку, Юрию Безъязычному, Владимиру Лисовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому и Андрею Драчу.

"Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым 27 ноября избрали меру пресечения, разместили в "женском блоке", подальше от арестантов, в несколько камер. То есть, они не находятся поодиночке. В знак солидарности арестанты собрали для них что могли - чай, кофе, одежду", — написал он.

Напомним, ранее в Сети был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.