Могут сыграть как в пользу РФ, так и Украины: выйдут ли США из мирных переговоров

Довольно сложно спрогнозировать, как именно будет действовать Трамп.

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Николай Сунгуровский считает, что важно на каких условиях США выйдут из мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

Выйдут ли США из переговоров по завершению войны в Украине

Какой сценарий был бы выгоден Украине и Европе

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский оценил риски того, что США выйдут из мирных переговоров по Украине и какие это будет иметь последствия.

Во-первых, по словам Сунгуровского, главный вопрос не только в том, что США могут выйти из переговоров, а в том, с чем именно они выйдут.

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"Ведь такой выход может сыграть как в пользу России, так и Украины. Нужно понимать, что для Трампа эта сделка - лишь один из элементов большой торговли. Он связывает ее не только с войной в Украине, но и с тарифной войной, которую он развязал. И если он увидит, что нет особых уступок не только со стороны Украины, но и со стороны Европы (которая уже, кстати, выступает против определенных его инициатив), ему уже придется смягчить свою позицию. Как в тарифной политике, так и в отношении политики поддержки НАТО, сотрудничества с ЕС и, соответственно, - отношениях с Украиной", - сказал эксперт интервью Главреду.

При этом довольно сложно спрогнозировать, как именно будет действовать Трамп.

"Один из возможных и благоприятных для нас сценариев заключается в том, что он не откажется от поддержки Украины. В частности, если окажется, что его обида на Путина реальна (хотя лично я в этом сомневаюсь). Идея "большой сделки с другом Владимиром", кажется, все еще жива для него. Как это сработает - предсказать невозможно. В лучшем случае для нас, хотя бы частичная поддержка будет сохранена", - сказал Сунгуровский.

Даже если Трамп согласится продавать Украине критически важное вооружение, это уже было бы для нас приемлемым вариантом.

"Для Европы также выгодным был бы вариант, в котором США размораживают сроки выполнения заключенных ранее контрактов, например, на поставку F-35. Ведь почему мы не получаем F-16 от Дании, Бельгии и других? Потому что они не получили F-35. То есть здесь двухступенчатое соглашение. И если это произойдет, это будет на пользу Украине", - считает эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Президент США Дональд Трамп также грозил выйти из переговоров о прекращении войны в Украине, если одна из сторон будет затруднять достижение мира.

4 мая Трамп заявил, что в последние дни он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине на фоне усилий по прекращению войны между двумя странами. При этом глава Белого дома не раскрыл подробности переговоров.

Ранее Главред писал, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

В Госдепе объяснили, что именно изменится. Сейчас позиция ее страны относительно переговоров не изменилась, однако если не будет прогресса, то эта позиция может претерпеть изменения.

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Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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