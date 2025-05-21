Открестившийся от дочери Том Круз резко ответил на неудобный вопрос о ней

Голливудский актер Том Круз ответил на вопрос о дочери, впервые за долгое время.

https://glavred.info/starnews/otkrestivshiysya-ot-docheri-tom-kruz-rezko-otvetil-na-neudobnyy-vopros-o-ney-10666676.html Ссылка скопирована

Том Круз ответил н вопрос о дочери / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Как отреагировал Том Круз на вопрос о дочери

Что он собирается делать на день отца

Американский актер Том Круз неловко отреагировал, когда его спросили о планах на День отца в интервью на красной дорожке в понедельник.

"День отца уже не за горами", — отметил журналист E! News на премьере "Миссия невыполнима: Финальная расплата" в Нью-Йорке. "Каким должен быть идеальный День отца для вас?"

видео дня

Том Круз открестился от дочери давно / ua.depositphotos.com

Как пишет Page Six, 62-летний обладатель премии "Золотой глобус" сделал паузу и сказал: "Знаешь…", прежде чем замолчать и покачать головой, глядя вдаль.

В конце концов он добавил: "Просто развлекаюсь, чувак".

Затем Том Круз перевел разговор на свои фильмы, не упоминая ни одного из своих троих детей, продолжив: "Снимаю фильмы, большие приключения, отлично провожу время".

Сури Круз / Instagram suricruise_sc

Пользователи социальных сетей раскритиковали репортера за "непристойный вопрос" в комментариях на YouTube.

"Видеть дочь, которую он бросил на десять лет, возможно???" — написал один, имея в виду дочь Круза и его бывшей жены Кэти Холмс, Сури.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.

ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Том Круз? Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред