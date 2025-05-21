Трамп, видимо, покинул Украину: FT указала на тревожные сигналы

Журналисты отмечают, что украинцы и союзники в Европе почувствовали, что их бросили.

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Трамп дал понять, что США отказываются от роли посредника / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

Что написано в материале Financial Times:

Трамп дал понять, что США отказываются от роли посредника

Разговор Трампа с Путиным стал победой для российского диктатора

Россия успешно продвигается вдоль линии фронта

Для президента США Дональда Трампа звонок российскому президенту Владимиру Путину пробудил надежду на светлое будущее "крупномасштабной торговлм" между Россией и США после окончания войны в Украине.

Как пишет Financial Times, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков сказал, что тон двухчасового разговора якобы "был настолько дружелюбным, что ни один из президентов не хотел первым положить трубку".

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Журналисты отмечают, что украинцы и союзники в Европе почувствовали, что их бросили.

"Дело не только в том, что президент США, по-видимому, не оказывал никакого давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Согласно его расшифровке звонка, Трамп также ясно дал понять, что США отказываются от роли посредника в усилиях по прекращению войны, предоставляя Москве и Киеву самим разбираться во всем", - сказано в статье.

Утверждается, что для наблюдателей это был поворотный момент после более чем трех лет конфликта. Трамп, похоже, умыл руки и оставил Украину на милость захватчика, а звонок подтвердил худшие опасения европейцев: президент США, "соблазненный уговорами Путина, готов развернуться в сторону Москвы и продать Киев".

В звонке европейским лидерам после разговора с Путиным Трамп дал понять, что не только отстраняется, но и не намерен оказывать дополнительное давление на Москву, пока идут двусторонние переговоры между Россией и Украиной, сообщили два человека, проинформированные о разговоре.

Отмечается, что это стало для Трампа резким поворотом. Чуть больше недели назад он присоединился к другим западным лидерам, пригрозив ввести новые санкции против России, если она не прекратит огонь.

Сам Трамп признался журналистам, что даже не повторил свои предыдущие требования к Путину прекратить атаки на гражданские районы Украины.

"Этот звонок с Трампом стал победой для Путина. Он ясно дал понять, что прекращение огня не произойдет в ближайшее время, поэтому Россия может продолжить войну. И при этом никаких дополнительных санкций применяться не будет", - сказал Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине.

Высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с телефонными звонками, сказал об идее Путина о меморандуме, что "никто не знает, что это такое, в чем его причина и почему это важно".

"Россияне будут вести переговоры на низком уровне, обмениваться различными документами и тем временем продолжать сражаться. Сколько еще Трамп будет терпеть все эти проволочки?" - сказал Билл Тейлор, занимавший пост посла США на Украине с 2006 по 2009 год.

По мнению экспертов, Трамп теперь, похоже, больше заинтересован в сближении с Москвой, чем в разрешении войны.

"На данный момент Трамп, похоже, рассматривает нормализацию российско-американских отношений как самоцель. Все остальное подчинено этой цели", - сказал Эндрю Вайс, вице-президент Фонда Карнеги за международный мир.

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, утверждает, что Россия успешно продвигается вдоль линии фронта и умудряется вербовать солдат в больших количествах.

"В военном отношении, я думаю, Россия может поддерживать борьбу в настоящее время, учитывая ее постоянный набор добровольцев. Руководство России, вероятно, считает, что они все еще могут улучшить свои позиции на поле боя", - добавил он.

По его мнению, с приближением лета погодные условия станут более благоприятными для наступательных операций, что может принести пользу России, сказал Ли.

"Россия все еще не достигла своей минимальной цели - оккупировать всю Донецкую и Луганскую области. Поэтому она может попытаться захватить как можно больше территории этим летом, прежде чем вступить в более серьезные переговоры", - отметил аналитик.

Заявления Трампа о войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным сказал, что США не будут участвовать в мирных переговорах и не будут вводить санкции против РФ.

Трамп также рассказал, что новых санкций против России не будет, поскольку "есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

Кроме того, президент США заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении.

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