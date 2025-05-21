Убийство Портнова и изменение позиции Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 21 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

https://glavred.info/war/ubiystvo-portnova-i-izmenenie-pozicii-trampa-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10666688.html Ссылка скопирована

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 21 мая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ, Donald J. Trump/Facebook

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Сумы - без света, в Киеве раздавались взрывы: что известно о ночной атаке дронов

В ночь на 21 мая в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов.

В Киеве работали силы ПВО. В районе города Сумы был слышен взрыв.

видео дня

"Раскол, которого хотел Путин": в NYT сказали, как Трамп изменил позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп отказался присоединиться к санкциям Европейского Союза против России. Вместо этого он намерен сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой, что может вызвать раскол в НАТО, который российский диатктор Владимир Путин стремился создать более двух десятилетий.

Как пишет The New York Times, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он сказал, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение по войне. Это произошло всего через несколько дней после того, как он утверждал, что только он и Путин имеют полномочия для заключения соглашения.

РФ ударила ракетой по стрельбищу на Сумщине: погибли 6 военных, более 10 - ранены

Во вторник, 20 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 - получили ранения.

Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы обещают дать правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего на Сумщине. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Дроны атаковали Киевскую область, пострадала семья с маленькими детьми: детали

В результате вражеской атаки дронами в ночь на 21 мая пострадала семья из Бориспольского района. Подробности сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Как написал чиновник в Telegram, в результате падения обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

Россияне в истерике: дроны атаковали важный завод РФ в Орловской области

В ночь на 21 мая россиянам не спалось, ведь во многих регионах страны-агрессора РФ раздавались взрывы и работала ПВО. В Минобороны России заявили о якобы сбитии 159 дронов над 8 областями, среди которых Орловская.

Как сообщают росСМИ, там под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов. Местные жители жалуются, что слышали громкие взрывы, а впоследствии в районе предприятия возник пожар.

Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, детали

В стране-агрессоре России утверждают, что диктатор Владимир Путин приехал в Курскую область. Он якобы побывал в Курчатове, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной. Такое сообщение появилось на сайте Кремля.

Дроны поразили Болховский завод РФ: в ЦПД озвучили масштаб последствий для врага

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил удар беспилотников по Болховскому заводу полупроводниковых приборов, что в Орловской области страны-агрессора России.

Он написал в Telegram, что это предприятие специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые используются в технике и вооружении врага.

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин выступил с новым заявлением после того, как несколько дней назад написал рапорт об увольнении с должности.

В частности, Ширшин обрисовал ситуацию на Курщине, где выполняет боевые задачи 47-я бригада.

Уже у госграницы: военный назвал направление масштабного штурма РФ

Оккупанты могут проводить подготовку к активным штурмовым действиям на Харьковском направлении фронта. Украинские военные уже фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы. Об этом рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус в эфире Общественного.

Экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании - что известно

Утром, 21 мая, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Убийство произошло вблизи Мадрида. Об этом сообщает Reuters. Источники 24 канала в Силах безопасности и обороны подтвердили эту информацию.

На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы - детали

21 мая на Белоцерковской ТЭЦ поднялся масштабный пожар. Об этом сообщили в местных пабликах. Там сообщают, что уже есть двое погибших людей.

Telegram-канал Труха пишет, что по предварительной информации, на ТЭЦ проводили ремонтные работы, во время которых и произошло возгорание.

До конца года: Коваленко назвал область, которую РФ может полностью оккупировать

Армия страны-агрессора России может до конца года полностью оккупировать только Луганскую область. Там у оккупантов есть реальные возможности выйти на административные границы области. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, три другие области - Донецкую, Запорожскую и Херсонскую - россиянам точно не взять.

Обильные дожди и ливни с грозами: какие области Украины накроет непогода

Погода в Украине, завтра, 22 мая, будет комфортной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, практически повсеместно в четверг будет доминировать теплая воздушная масса, в течение дня будет +18...+24 градуса.

Погода до конца мая в Украине резко изменится: синоптик рассказала, что произойдет

Погода в Украине в мае удивляет своими перепадами температуры. Как рассказала в интервью Главреду синоптик и метеоролог Вазира Мартазинова, конец мая в Украине комфортным не будет.

"Май в этом году в Украине самый дождливый. В прошлом году были совсем другие процессы. Тогда в апреле было много осадков. Этот год отличается. До конца мая можно ждать еще не один день с осадками, а в некоторых местах осадки будут очень сильными и интенсивными", - предупредила синоптик.

Ждать ли сюрпризов от доллара и евро: чего ожидать от рынка на этой неделе

В ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной - существенных изменений не ожидается. Эксперты прогнозируют, что курс доллара будет находиться в пределах 41,4-41,8 гривны, а евро - в диапазоне 45,5-47 гривен, сообщает РБК-Украина.

Выход США из мирных переговоров: что изменится и какие последствия для Украины

Соединенные Штаты Америки неожиданно объявили об уходе от активного участия в мирном процессе по урегулированию войны России против Украины. После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие переговоры должны происходить без прямого посредничества Вашингтона, а США готовы передать инициативу другим сторонам, в частности Ватикану.

Это решение вызвало беспокойство среди европейских союзников и в Украине, поскольку оно может ослабить международное давление на Москву и усложнить достижение устойчивого мира.

Главред собрал главное, что стоит знать о выходе США из мирных переговоров и какие последствия такое решение принесет для Украины.

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

За убийством экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова может стоять страна-агрессор Россия. Об этом сказал заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы), генерал-майор запаса Виктор Ягун в эфире Новости.Live.

Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg

В разговоре с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что убежден в победе России в войне. Об этом пишет Bloomberg.

Источники отметили, что Трамп даже повторил ряд тезисов Кремля. Однако, как отмечает издание, бои на фронте рисуют другую картину.

"Мы так больше не хотим": в Кремле сделали заявление о новых переговорах с Украиной

Россия категорически отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины, мотивируя это якобы угрозой перевооружения ВСУ со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

На Харьковщине армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям. Также враг накапливает резервы в районах Волчанска и Двуречного. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

Операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят потери врагу. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что уже на следующей неделе в Ватикане могут состояться технические переговоры о прекращении огня в Украине. Об этом он заявил во время семинара в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов, передает Yle.

В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы - Рубио

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США больше не могут "решать все мировые проблемы". Об этом сообщает Clash Report.

"Есть много в мире достойных внимания поводов. Многое происходит ужасного. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - сказал он на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами

Погода в Украине 22 мая будет штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных и Винницкой областях - І уровень опасности. Там будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Четыре пули и контрольный: СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова

Экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили 21 мая утром на окраине Мадрида - прямо на парковке возле школы, куда он привез своих дочерей. Испанская полиция разыскивает по меньшей мере двух человек, которые были причастны к преступлению. Об этом сообщило издание El Mundo.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред