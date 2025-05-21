Убийство Портнова и изменение позиции Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:
Сумы - без света, в Киеве раздавались взрывы: что известно о ночной атаке дронов
В ночь на 21 мая в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов.
В Киеве работали силы ПВО. В районе города Сумы был слышен взрыв.
"Раскол, которого хотел Путин": в NYT сказали, как Трамп изменил позицию по Украине
Президент США Дональд Трамп отказался присоединиться к санкциям Европейского Союза против России. Вместо этого он намерен сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой, что может вызвать раскол в НАТО, который российский диатктор Владимир Путин стремился создать более двух десятилетий.
Как пишет The New York Times, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он сказал, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение по войне. Это произошло всего через несколько дней после того, как он утверждал, что только он и Путин имеют полномочия для заключения соглашения.
РФ ударила ракетой по стрельбищу на Сумщине: погибли 6 военных, более 10 - ранены
Во вторник, 20 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. В результате удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части погибли 6 военнослужащих, более 10 - получили ранения.
Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы обещают дать правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего на Сумщине. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Дроны атаковали Киевскую область, пострадала семья с маленькими детьми: детали
В результате вражеской атаки дронами в ночь на 21 мая пострадала семья из Бориспольского района. Подробности сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.
Как написал чиновник в Telegram, в результате падения обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.
Россияне в истерике: дроны атаковали важный завод РФ в Орловской области
В ночь на 21 мая россиянам не спалось, ведь во многих регионах страны-агрессора РФ раздавались взрывы и работала ПВО. В Минобороны России заявили о якобы сбитии 159 дронов над 8 областями, среди которых Орловская.
Как сообщают росСМИ, там под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов. Местные жители жалуются, что слышали громкие взрывы, а впоследствии в районе предприятия возник пожар.
Менее чем в 100 км от Украины: Путин якобы посетил Курскую область, детали
В стране-агрессоре России утверждают, что диктатор Владимир Путин приехал в Курскую область. Он якобы побывал в Курчатове, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной. Такое сообщение появилось на сайте Кремля.
Дроны поразили Болховский завод РФ: в ЦПД озвучили масштаб последствий для врага
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил удар беспилотников по Болховскому заводу полупроводниковых приборов, что в Орловской области страны-агрессора России.
Он написал в Telegram, что это предприятие специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые используются в технике и вооружении врага.
"Нас пытаются стереть": комбат "Магуры" объяснил, почему вышел с публичным заявлением
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин выступил с новым заявлением после того, как несколько дней назад написал рапорт об увольнении с должности.
В частности, Ширшин обрисовал ситуацию на Курщине, где выполняет боевые задачи 47-я бригада.
Уже у госграницы: военный назвал направление масштабного штурма РФ
Оккупанты могут проводить подготовку к активным штурмовым действиям на Харьковском направлении фронта. Украинские военные уже фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы. Об этом рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус в эфире Общественного.
Экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании - что известно
Утром, 21 мая, в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Убийство произошло вблизи Мадрида. Об этом сообщает Reuters. Источники 24 канала в Силах безопасности и обороны подтвердили эту информацию.
На Белоцерковской ТЭЦ вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы - детали
21 мая на Белоцерковской ТЭЦ поднялся масштабный пожар. Об этом сообщили в местных пабликах. Там сообщают, что уже есть двое погибших людей.
Telegram-канал Труха пишет, что по предварительной информации, на ТЭЦ проводили ремонтные работы, во время которых и произошло возгорание.
До конца года: Коваленко назвал область, которую РФ может полностью оккупировать
Армия страны-агрессора России может до конца года полностью оккупировать только Луганскую область. Там у оккупантов есть реальные возможности выйти на административные границы области. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, три другие области - Донецкую, Запорожскую и Херсонскую - россиянам точно не взять.
Обильные дожди и ливни с грозами: какие области Украины накроет непогода
Погода в Украине, завтра, 22 мая, будет комфортной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, практически повсеместно в четверг будет доминировать теплая воздушная масса, в течение дня будет +18...+24 градуса.
Погода до конца мая в Украине резко изменится: синоптик рассказала, что произойдет
Погода в Украине в мае удивляет своими перепадами температуры. Как рассказала в интервью Главреду синоптик и метеоролог Вазира Мартазинова, конец мая в Украине комфортным не будет.
"Май в этом году в Украине самый дождливый. В прошлом году были совсем другие процессы. Тогда в апреле было много осадков. Этот год отличается. До конца мая можно ждать еще не один день с осадками, а в некоторых местах осадки будут очень сильными и интенсивными", - предупредила синоптик.
Ждать ли сюрпризов от доллара и евро: чего ожидать от рынка на этой неделе
В ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной - существенных изменений не ожидается. Эксперты прогнозируют, что курс доллара будет находиться в пределах 41,4-41,8 гривны, а евро - в диапазоне 45,5-47 гривен, сообщает РБК-Украина.
Выход США из мирных переговоров: что изменится и какие последствия для Украины
Соединенные Штаты Америки неожиданно объявили об уходе от активного участия в мирном процессе по урегулированию войны России против Украины. После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие переговоры должны происходить без прямого посредничества Вашингтона, а США готовы передать инициативу другим сторонам, в частности Ватикану.
Это решение вызвало беспокойство среди европейских союзников и в Украине, поскольку оно может ослабить международное давление на Москву и усложнить достижение устойчивого мира.
Главред собрал главное, что стоит знать о выходе США из мирных переговоров и какие последствия такое решение принесет для Украины.
Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию
За убийством экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова может стоять страна-агрессор Россия. Об этом сказал заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы), генерал-майор запаса Виктор Ягун в эфире Новости.Live.
Трамп убежден, что Россия побеждает в войне - Bloomberg
В разговоре с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что убежден в победе России в войне. Об этом пишет Bloomberg.
Источники отметили, что Трамп даже повторил ряд тезисов Кремля. Однако, как отмечает издание, бои на фронте рисуют другую картину.
"Мы так больше не хотим": в Кремле сделали заявление о новых переговорах с Украиной
Россия категорически отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины, мотивируя это якобы угрозой перевооружения ВСУ со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван, сообщают российские пропагандистские СМИ.
Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил
На Харьковщине армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям. Также враг накапливает резервы в районах Волчанска и Двуречного. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.
"Операция продолжается": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине
Операция подразделений Сил обороны Украины в приграничных районах Курской области продолжается. Несмотря на сложные условия, украинские защитники удерживают позиции, выполняют задачи и наносят потери врагу. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине
Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что уже на следующей неделе в Ватикане могут состояться технические переговоры о прекращении огня в Украине. Об этом он заявил во время семинара в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов, передает Yle.
В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы - Рубио
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США больше не могут "решать все мировые проблемы". Об этом сообщает Clash Report.
"Есть много в мире достойных внимания поводов. Многое происходит ужасного. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - сказал он на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами
Погода в Украине 22 мая будет штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных и Винницкой областях - І уровень опасности. Там будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Четыре пули и контрольный: СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова
Экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили 21 мая утром на окраине Мадрида - прямо на парковке возле школы, куда он привез своих дочерей. Испанская полиция разыскивает по меньшей мере двух человек, которые были причастны к преступлению. Об этом сообщило издание El Mundo.
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