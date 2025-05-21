'Война требует решений': журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

Одной из причин своего решения Бутусов назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства.

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Юрий Бутусов мобилизовался / коллаж: Главред, фото: facebook.com/butusov.yuriy

Вы узнаете:

Когда Юрий Бутусов мобилизовался

Что стало причиной мобилизации журналиста

Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

По словам журналиста, он мобилизовался в мае.

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Одной из причин своего решения Бутусов назвал отсутствие четкой коммуникации военного руководства, в частности в недавнем сообщении командира батальона 47-й ОМБр Александра Ширшина, который обвинил командование в неприемлемых боевых задачах в Курской области.

"У нас не работает система. И мы с вами, кстати, тоже неоднократно об этом говорили, когда обсуждали кадровые назначения в вооруженных силах... У нас отсутствует система. И из-за отсутствия системы у нас командиры, журналисты, военнослужащие всех уровней общаются в Фейсбуке и обсуждают, потому что органы управления войной у нас неэффективны... Война требует решений по существу, именно поэтому я решил идти в армию", - отметил Бутусов.

Смотрите видео о том, почему Юрий Бутусов мобилизовался:

История с Александром Ширшиным:

Как писал Главред, 16 мая командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин раскриктиковал командование и заявил о неприемлемых задачах, которые ставят его подразделению, и подал рапорт с просьбой отстранить его от должности.

Военный заявил, что на текущем направлении подразделение получает задачи, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

18 мая Генеральный штаб ВСУ отреагировал на слова комбата. В сообщении говорится, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

21 мая Александр Ширшин выступил с новым заявлением. В частности, Ширшин обрисовал ситуацию на Курщине, где выполняет боевые задачи 47-я бригада. По его словам, в Курской области РФ он "столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь". Причем происходило это неоднократно.

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Кто такой Юрий Бутусов Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

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