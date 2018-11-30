Трамп подтвердил, что не встретился с Путиным из-за Украины

30 ноября 2018, 22:11

Американский лидер подчеркнул, что намерен увидеться с хозяином Кремля, но после урегулирования конфликта в Керченском проливе.

Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Аргентине могли встретиться, но все было отменено в последний момент / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что причиной отмены его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине стал захват украинских кораблей в Азовском море.

"На основании того, что произошло с кораблями и с моряками, это была единственная причина", - заявил он после встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе, о чем сообщили американские телеканалы.

Трам выразил надежду на скорое урегулирование конфликта между Россией и Украиной на море, после чего он охотно встретиться с Путиным.

Мы этим недовольны. Никто этим не доволен (инцидентом в Керченском проливе – ред.) Будем надеяться, что им вскоре удастся это урегулировать, потому что мы ждем встречу с президентом Путиным", - отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не пожали друг другу рук перед саммитом G20 в Буэнос-Айресе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что отказывается от проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине; встреча планировалась на 1 декабря.

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Украина конфликт саммит встреча Аргентина Дональд Трамп Керченский пролив Владимир Путин
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