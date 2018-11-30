Трамп и Путин не пожали друг другу руки перед саммитом - видео

Два лидера демонстративно игнорировали друг друга / Reuters

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не пожали друг другу рук перед саммитом G20 в Буэнос-Айресе.

После церемонии фотографирования, где главы двух государств демонстративно проигнорировали друг друга, отказавшись даже пожать руки, лидеры стран-участников направились в зал для первого пленарного заседания; при этом Путин шел впереди, а Трамп - в значительном отдалении от него.

Отмечается, что в зале заседаний Путин с большим воодушевлением приветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, и кресло которого, согласно рассадке, находится рядом с креслом президента РФ.

Russian President Putin and Saudi Crown Prince bin Salman embrace and laugh at the G20 in Argentina. pic.twitter.com/DtyNK6RwhI — NBC News (@NBCNews) 30 листопада 2018 р.

Трамп в это время, отмечают журналисты, ходил по залу, заводя разговор то с одним, то с другим иностранным лидером. Кстати, Трампа и Путина на этот раз будут разделять четыре кресела - места между ними отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что отказывается от проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине; встреча планировалась на 1 декабря.