Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на саммите G20

Трамп и грустный Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом саммита G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга.

Перед началом встречи глав "большой двадцатки" состоялась церемония фотографирования, за которой из пресс-центра наблюдали десятки журналистов, передает "Интерфакс-Украина".

Путин поднялся на подиум раньше американского президента, а Трамп прошел мимо него. При этом друг друга они не поприветствовали.

Трамп и Путин / Reuters

Дональд Трамп / Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что отказывается от проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине; встреча планировалась на 1 декабря.