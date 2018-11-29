В Кремле отреагировали на заявление Трампа об отмене встречи с Путиным

Трамп и Путин, очевидно, не встретятся в Аргентине / Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пока официально не заявлял об отмене встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - цитирует спикера Кремля Интерфакс.

Песков добавил, что "если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

К слову, ранее Трамп утверждал, что решение о встрече с президентом РФ будет принимать после того, как получит полный доклад об атаке россиян на украинские корабли в Азовском море.

Позже в Вашингтоне заявили, что Трамп принял окончательное решение об отмене исторической встречи с Путиным.