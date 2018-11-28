Трамп может отменить встречу с Путиным из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе

Трамп заявил, что не хочет встречаться с Путиным / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная ранее встреча с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может быть отменена из-за агрессии России в отношении украинских кораблей в Керченском проливе.

"Может быть, я не стану проводить встречу...", - сказал глава государства в интервью газете Washington Post.

Трамп заявил, что принял такое решение, поскольку ему не нравятся агрессивные действия Кремля.

"Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии совсем", - добавил он, комментируя инцидент.

Президент США отметил, что американские специалисты по национальной безопасности готовят полный отчет о задержании Россией в Азовском море трех украинских военно-морских кораблей и их членов экипажа.

Трамп заявил, что после отчета примет окончательное решение о встрече с Путиным в Аргентине.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины.

Позже в России ФСБ опубликовала видео допроса украинских моряков, которые находились на кораблях, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе.