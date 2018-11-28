Встреча Трампа и Путина произойдет 1 декабря в Аргентине - Кремль

28 ноября 2018, 19:19

Лидеры двух стран встретятся в рамках саммита "большой двадцатки".

Путин и Трамп
Путин и Трамп собираются обсудить многие важные вопросы / Reuters

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся в Аргентина в рамках саммита G20 1 декабря.

"1 декабря, суббота, этот день начинается утренним завтраком с Меркель, затем - беседа с Трампом", - заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков добавил, что предусматривается разговор с глазу на глаз, а затем к этой важной для обеих сторон встрече должны подключиться ключевые члены обеих делегаций.

"Характер беседы, ее содержание, продолжительность полностью зависят от лидеров, они выберут основные темы для обсуждения", - указал он.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная ранее встреча с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может быть отменена из-за агрессии России в отношении украинских кораблей в Керченском проливе.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. 

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. 

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
встреча Аргентина G20 Дональд Трамп Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:57
Потребуются миллионы на ремонт: состояние квартиры Осина шокировало наследников
19:32
"11 друзей" Ocean Plaza. Из киевского ТРЦ эвакуировали посетителей из-за подожженных радикалами дымовых шашек Видео
19:29
"Врут": Порошенко прокомментировал прозвучавшие от Путина обвинения
19:24
В Укрзализныци дали точное расписание экспресса в аэропорт Борисполь
19:19
Встреча Трампа и Путина произойдет 1 декабря в Аргентине - Кремль Видео
19:14
В ГПСУ рассказали об ограничениях на границах из-за военного положения
19:08
В России появилась молодежная организация "Мы верим в Холокост" Видео
18:45
В Керченском проливе заблокировано 20 гражданских судов - СМИ
18:44
Дочь Гройсмана получила вид на жительство в Англии - СМИ
18:40
Сексуальная модель из ЮАР побаловала фанатов фото своей голой медитации Фото
18:27
Путин приказал напасть на корабли ВМСУ, чтобы сорвать Томос - Порошенко
18:03
Керченского стрелка кремировали и похоронили под чужой фамилией - СМИ Видео
17:52
В Кремле рассказали, почему проигнорировали запрос Порошенко на телефонный разговор
17:26
Известная модель бесстыдно выставила пышную попу в откровенном купальнике Фото
17:03
"Нафтогаз" не пустил Счетную палату проверить деятельность компании
16:09
Кабмин официально отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП
15:51
Путина уличили в наглой лжи об "исконно российских водах"
15:42
Надя Дорофеева показала забавное видео, на котором держит попой бутылку Видео
15:30
Кравчук назвал минус для "Минска" из-за введения в Украине военного положения Видео
15:25
Военное положеное в Украине может быть связано с выборами - частная разведка США
14:57
Порошенко пообещал военным прибавку к зарплате в случае нападения РФ на суше
14:39
Вместо роддома-бассейн: Регина Тодоренко перед родами проплывает дистанцию в полкилометра Видео
14:22
"Младенцы на завтрак": Путин отличился зашкварным заявлением по Украине
14:21
В Киеве вырастет еще один коммунальный тариф: стала известная причина
14:19
Россияне в Азовском море повели себя как пираты мнение
14:16
Ситуация на Азове показала нехватку сотрудничества Украины и НАТО - Яценюк
14:11
В сеть попали пикантные фото обнаженной Майли Сайрус Фото
13:59
"Состояние дремучести": Кремль швырнул Россию обратно в ее уникальность — эксперт Видео
13:58
Официально и окончательно. Кабмин утвердил передачу Андреевской церкви Вселенскому Патриархату Видео
13:53
СМИ сообщили об аресте задержанного в Керченском проливе СБУшника
13:40
15-килограммовое "дерево жизни": украинка представила национальный костюм для конкурса "Мисс Вселенная-2018" Видео
13:29
"Есть за что взяться": Алиев рассказал, какие девушки ему нравятся Видео
13:28
Почему Украине стоит ждать сухопутной провокации Кремля мнение
13:25
В Симферопольском СИЗО собрали посылку с чаем, кофе и одеждой для плененных на Азове украинских моряков
13:04
Порошенко позвал на помощь НАТО
12:50
У Кремля по Украине в рукаве остаются два туза — политолог Видео
12:39
"Берем под свой контроль". Националисты ворвались в киевский ТЦ Ocean Plaza: опубликовано видео
12:36
Настя Каменских подогрела слухи о романе с Потапом Видео
12:32
Путин превратил Крым в одну большую тюрьму мнение
12:25
В декларации по Азову и Керченскому проливу нет санкций против РФ - журналист Видео
12:21
"Боюсь, нас снова разыграли": власти Словакии заподозрили Порошенко во лжи об инциденте в Керченском проливе
12:10
Перекрытие ''евробляхерами'' украинской границы: на приграничных КПП громадные пробки
12:06
"Hui yogo znae": Ярош опубликовал матерную инструкцию для солдат НАТО Фото
12:00
Скачок курса: СМИ узнали, стоит ли украинцам покупать доллары Видео
11:51
Депутаты Рады утвердили дату президентских выборов-2019
11:46
"Ночевала на лавочке": Зианджа рассказала, как оказалась на улице Видео
11:33
Новая психологическая отметка: появился свежий прогноз по курсу доллара в Украине Видео
11:32
Чтобы не было так позорно: как Украине ответить на удары Путина мнение
11:17
В США предложили запретить российским судам заходить в европейские порты
11:00
"Гниющий аппендикс": политолог рассказала об идее Кремля по Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять