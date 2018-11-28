Встреча Трампа и Путина произойдет 1 декабря в Аргентине - Кремль

Путин и Трамп собираются обсудить многие важные вопросы / Reuters

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся в Аргентина в рамках саммита G20 1 декабря.

"1 декабря, суббота, этот день начинается утренним завтраком с Меркель, затем - беседа с Трампом", - заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков добавил, что предусматривается разговор с глазу на глаз, а затем к этой важной для обеих сторон встрече должны подключиться ключевые члены обеих делегаций.

"Характер беседы, ее содержание, продолжительность полностью зависят от лидеров, они выберут основные темы для обсуждения", - указал он.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная ранее встреча с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может быть отменена из-за агрессии России в отношении украинских кораблей в Керченском проливе.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.