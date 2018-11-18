Помощник Путина рассказал о словах прощания Трампа с президентом РФ в Париже

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters

Президент США Дональд Трамп попрощался со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Париже, где главы двух стран накануне посетили мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны, словами "Ну, до встречи в Буэнос-Айресе".

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "Интерфакс".

Ушаков отметил, что Трамп также подтвердил планы встретиться с Путиным на саммите G20 в Аргентине (30 ноября - 1 декабря. - Прим.).

"Трамп сказал: "Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе". Наш президент подтвердил", - сказал он.

Первая полноформатная встреча двух президентов прошла 16 июля этого года в Хельсинки.

До этого они пересекались лишь дважды - в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (в июле 2017 года) и на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (в ноябре 2017-го).