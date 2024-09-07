Стоят копейки: почему в Украине стремительно дешевеют яблоки

В продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для хранения, поэтому садоводы снижают опускные цены на эту продукцию.

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Стоимость самых популярных сортов яблок снизилась / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Цены на яблоки станут намного ниже. Так решили украинские садоводы, ведь на эти фрукты сейчас низкий спрос. Об этом пишет EastFruit.

Сколько стоят яблоки?

Как говорится в исследовании, уже почти месяц - третью неделю подряд, наблюдается такая тенденция. Сейчас качественные сортовые яблоки поступают в продажу по 12-18 грн/кг. Это в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"На сегодняшний день в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в первую очередь и снижают опускные цены на эту продукцию", - говорится в сообщении. видео дня

Что интересно, цена на яблоки в Украине уже опустилась до уровня цен за аналогичный период прошлого года.

Чем полезны яблоки? Яблоки - мощный источник различных витаминов и минеральных элементов. В свежем яблоке множество витаминов - ретинол, токоферол, филлохинон, бета-каротин, лютеин. Все эти вещества полезны для человека.

Кроме этого, в Украине ощутимо снизились цены на белокочанную капусту и сливы. Основной причиной такого снижения является отсутствие спроса на капусту из-за ее низкого качества. Сезонные дожди и высокие температуры негативно повлияли на товарный вид средних сортов капусты. Как следствие, фермеры вынуждены снижать цены, чтобы ускорить реализацию некондиционного товара.

В то же время в Украине стремительно вырос спрос на картофель из-за слухов о дефиците качественного урожая в этом сезоне.

По данным аналитиков, сейчас украинские фермеры реализуют картофель по цене от 12 до 18 грн/кг. В среднем это на 16% дороже, чем в начале прошлой недели.

"Росту темпов сбыта также способствовало снижение производства картофеля в стране. Напомним, что из-за аномальной засухи в этом году в основных регионах производства урожайность картофеля заметно снизилась. Также, неблагоприятные погодные условия не лучшим образом сказались и на качественных характеристиках картофеля", - отметили эксперты.

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