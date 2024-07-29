Как хранить яблоки чтобы не испортились: простой и очень полезный совет

Многие из нас любят яблоки и собирают их для того, чтобы хранить на зиму. Потом можно их запекать в духовке, варить компот или кушать просто так. Часто возникает вопрос, как сохранить свежие яблоки в домашних условиях, и мы знаем, как это сделать.
Автор YouTube-канала Чудо огород коротко и ясно рассказала, как хранить яблоки, чтобы они не пропали, и оставались вкусными и свежими.
Где лучше всего хранить яблоки и как их подготовить
Подготовьте яблоки к хранению
После того, как яблоки собраны, нужно их протереть насухо, чтобы убрать лишнюю влагу и грязь. Удалить плодоножки, чтобы они не повредили целлофан.
Оборачиваем яблоки пищевой пленкой
Далее нужно обернуть каждое яблоко пищевой пленкой. Это следует сделать, чтобы воздух не попадал к плодам.
Впоследствии надо несколько яблок соединить между собой, чтобы можно было доставать партиями.
Кладем яблоки в ящик и отправляем в погреб
Нужно рядками положить яблоки в деревянный ящик и убрать в погреб на зимнее хранение. Так плоды хорошо сохранятся до самой весны.
Смотрите видео, как хранить яблоки в погребе на зиму:
Чем полезны яблоки?
Яблоки – мощный источник различных витаминов и минеральных элементов. В свежем яблоке множество витаминов – ретинол, токоферол, филохинон, бета-каротин, лютеин. Все эти вещества полезны для человека.
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