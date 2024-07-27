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Почему у яблони опадают яблоки и как спасти урожай

Анна Ярославская
27 июля 2024, 10:37
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Чтобы яблоки не опадали, нужно предотвратить все возможные процессы, приводящие к потере урожая.

Яблоня
Почему у яблони опадают яблоки - причины и решение проблемы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Яблоня растет практически в каждом саду, и всем садоводам хочется получить хороший урожай ароматных плодов. Но очень часто бывает так, что яблоки опадают до созревания. Эта ситуация не самая приятная, но чтобы решить проблему, сначала нужно разобраться в причинах.

Почему осыпаются плоды с яблони?

Одна из причин того, что яблоня сбрасывает плоды до их созревания, это нехватка влаги и питания.

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Чтобы яблоки не опадали, деревья стоит поливать редко, но обильно. Делать это лучше вечером. При этом вода должна быть теплой, так как полив холодной водой будет иметь обратный эффект. Норма воды на одну яблоню - 10-15 ведер.

Как правило, весной яблоню поливают через 20 дней после цветения, летом и осенью - за 20 дней до уборки урожая. Но если стоит аномальная жара, то полить нужно раньше и даже не один раз.

Чем подкормить яблоню, чтобы яблоки не падали

Яблоня может страдать от нехватки того или иного питательного элемента, и поэтому сбрасывает плоды.

Решить проблему помогут подкормки с использованием комплексного минерального удобрения с высоким содержанием азота. Такие удобрения вносятся в почву до середины лета.

Со второй половины лета и осенью яблоню нужно подкармливать удобрениями, основными элементами которых являются фосфор и калий. Именно эти вещества необходимы растениям для зимовки и закладки цветочных почек в следующем году.

К слову, древесная зола - отличный источник калия. Вносят золу вокруг яблони по проекции ее кроны. Вокруг молодых деревьев прикапывают в землю по 100 г сухой золы, для старой яблони понадобится вдвое больше подкормки.

Кроме того, можно приготовить зольный раствор. Для этого 150-200 г золы размешивают с водой, дают настояться в течение недели, а потом поливают.

Что нужно сделать, чтобы не осыпались яблоки

Яблоня можете страдать от атаки вредителей. Как правило, ее главный враг - яблоневая плодожорка.

На поврежденных плодожоркой яблоках можно увидеть входное отверстие, которое сделала гусеница, чтобы съесть семена. Такие яблоки опадают, а гусеница поднимается по стволу и начинает грызть другое яблоко.

Начинать бороться с плодожоркой нужно еще с весны - дерево обрабатывают инсектицидами.

Обработка проводится через 10-14 дней после окончания цветения, когда лепестки цветков уже опадут.

Чтобы понять, когда нужно опрыскать яблоню, опытные садоводы советуют повесить возле дерева фонарь или лампочку. Если кроме мошкары вы увидите ночью в их свете бабочек - опрыскайте яблоню.

Если на яблоках появляются бурые пятна, которые затем увеличиваются в размере и становятся кругами со спорами грибов, значит дерево больно гнилью или монилиозом. Чтобы вылечить яблоню, после сбора урожая дерево нужно опрыскать раствором медного купороса. Раствор разводится из расчета 100 г на ведро воды (10 л).

дерево больно гнилью или монилиозом
Дерево больно гнилью или монилиозом / Фото: pixabay.com

Что делать с падалицей

Всю опавшие яблоки очень важно собирать, поскольку они привлекают еще больше вредителей в ваш сад.

Некоторые садоводы утилизируют падалицу, но многие используют ее с пользой, а именно - кладут в компостную яму. Чтобы яблоки не закисли, в компосту нужно добавить 1 чайную ложку соды и стакан золы.

Ранее Главред писал, что черешне, как и любому другому растению в саду, требуются подкормки. Если все делать своевременно, то садоводу обеспечено многолетнее плодоношение. Детальнее читайте в материале: Когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожая.

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