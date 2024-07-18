Когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожая

Черешне, как и любому другому растению в саду, требуются подкормки. Если все делать своевременно, то садоводу обеспечено многолетнее плодоношение.

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Чем подкормить черешню весной и осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Любое дерево в саду требует регулярного ухода — полива, обрезки, внесения удобрений, и черешня - не исключение. Только правильный подход к выращиванию этого плодового дерева обеспечит богатый и качественный урожай.

Начинающие садоводы нередко полагаются на плодородность грунта и благоприятную погоду, сводя к минимуму все мероприятия в саду и игнорируя подкормку саженцев черешни весной. В итоге они сталкиваются с болезнями деревьев и неурожаем. На Youtube-канале Молодой садовод рассказали, какие подкормки требуются для черешни и когда их правильно вносить.

К слову, знали ли, что богатый урожай черешни невозможен без летней обрезки дерева? Детальнее читайте в материале: От плодов будут ломиться ветки: как обрезать черешню летом для повышения урожая.

Черешне, как и любому другому растению в саду, требуются подкормки. Если все делать своевременно, то садоводу обеспечен качественный и обильный урожай и многолетнее плодоношение.

"Логически понятно, что если есть желание получать хороший качественный урожай, а также хороший прирост к дереву в виде здоровых молодых побегов, то дерево просто необходимо подкармливать, поскольку на протяжении своей жизни оно постоянно берет полезные микроэлементы именно с той области грунта, в которой растет корневая система", - сказал Дмитрий.

По его словам, первая весенняя подкормка даст черешне защиту от болезней и вредителей. Вторая осенняя - поможет дереву справиться с морозами и набраться сил для нового сезона.

Чем подкормить черешню

На вопрос, какими удобрениями делать подкормку черешни, нет однозначного ответа. Поскольку, во-первых, подкормка зависит от климатической зоны, в которой растет дерево. А, во-вторых, от сорта черешни и почвы.

Например, серые лесные почвы, которые в основном располагаются в лесостепной зоне, образовываются в условиях более теплого и сухого климата. Черноземы в большей степени представлены в степной зоне.

Каштановые почвы размещаются южнее черноземных, на сухих степных территориях.

Полотные почвы образовываются в результате чрезмерного увлажнения. Бурые лесные почвы встречаются в Карпатских и в Крымских горных регионах.

"Поэтому каждый из вас, кто имеет в своем саду или на участке черешню, должен самостоятельно определить, какими же удобрениями нужно ее подкармливать", - сказал Дмитрий.

Также садовод опубликовал таблицу, которая поможет определить, каких элементов не хватает вашему растению.

Чем подкормить черешню

Когда подкармливать черешню

Несмотря на то, что существует столько сложностей, которые заставляют каждого владельца черешни по-разному использовать удобрения, существуют несколько общих правил внесения подкормок.

Активный период добавления в грунт микроэлементов приходится на осень, когда деревья испытывают дефицит фосфора и калия.

Также подкормки нужно вносить весной - в период начала движения сока по стволам и веткам, когда набухают почки.

В весенний период подкармливают землю дважды: когда только начинается пробуждение растения и через три недели перед началом активного цветения.

В период массового распускания бутонов стоит внести компост, навоз или магазинную органическую смесь для плодовых деревьев.

В июне-июле черешню подкармливают еще 2-3 раза с интервалом от трех недель. Вносят также органику.

Youtube-канал Молодой садовод Youtube-канал Молодой садовод имеет 25 тысяч подписчиков и посвящен правильному уходу за садом и огородом. Его автор - садовод по имени Дмитрий. На канале вы найдете такую информацию: как правильно и чем подкармливать огородные культуры;

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Очень популярным удобрением является куриный помет. Доступность этого удобрения никак не умаляет его ценных питательных качеств. Этот вид навоза содержит азот, кальций, калий, магний и фосфор - концентрация этих веществ в 3-4 раза выше, чем в навозе других животных.

К достоинству куриного помета следует отнести и то, что он не токсичен, повышает стойкость культур к болезням и неблагоприятным внешним факторам. Кроме того, абсолютно экологичен и обходится гораздо дешевле, чем минеральное удобрение.

Важный плюс куриного помета в том, что он имеет пролонгированное действие, поскольку полезные вещества высвобождаются медленно. Таким образом, эта подкормка продолжает питать почву и через 2-3 года после внесения.

Важно! С куриным пометом необходимо строго соблюдать пропорции, чтобы не повредить корни.

Азотное удобрение можно внести с начала весны до средины лета.

К микроэлементам, которые лучше вносить в весенний период, относятся: мочевина, аммиачная селитра, калийная соль, суперфосфат. Количество и периодичность подкормки зависят от возраста дерева и типа грунта.

Во время осенней подкормки плодовым деревьям придется по вкусу перегной. Его вносят в почву под черешню на глубину 12-15 см.

Черешня до 8 лет требует около 30 кг перегноя. Более взрослые растения – около 50 кг этого органического удобрения.

Смотрите видео - Какими удобрениями и когда делать подкормку черешни:

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