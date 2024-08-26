Что делать с опавшими яблоками: 3 способа, которые принесут пользу вашему саду

Падалицу, которая повреждена гнилями, необходимо уничтожать. Для этого есть несколько способов, которые принесут пользу.

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Что делать с опавшими яблоками / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Падалица - это опавшие с дерева плоды. Их обязательно нужно убирать, иначе возникнут проблемы в виде инфицирования почвы и плодовых деревьев. Однако, что делать с опавшими яблоками? Главред нашел несколько вариантов.

Куда можно девать опавшие яблоки

Падалицу, которая повреждена гнилями, необходимо уничтожать. Для этого есть несколько способов, которые принесут пользу:

Компост. Яблоки - это органика, а значит и отличный материал для компоста. Однако, в данном случае, компостирование ни в коем случае не должно быть открытым. Дело в том, что открытая падалица, во-первых, привлечет множество насекомых, во-вторых, она может стать источником инфекций и заражений. Поэтому такие яблоки необходимо собирать регулярно, каждые 2-3 дня, а затем, складывать в компостную яму, застилать их 10-20 см травы и засыпать землей. Кроме того, о компостировании необходимо использовать любые компоненты для раскисления: печную золу, доломитовую муку, известь.

Яблоки - это органика, а значит и отличный материал для компоста. Однако, в данном случае, компостирование ни в коем случае не должно быть открытым. Дело в том, что открытая падалица, во-первых, привлечет множество насекомых, во-вторых, она может стать источником инфекций и заражений. Поэтому такие яблоки необходимо собирать регулярно, каждые 2-3 дня, а затем, складывать в компостную яму, застилать их 10-20 см травы и засыпать землей. Кроме того, о компостировании необходимо использовать любые компоненты для раскисления: печную золу, доломитовую муку, известь. Использовать для теплых грядок. С помощью падалицы можно подготовить теплые грядки для ранневесенних сортов. Для этого на месте будущей теплой грядки нужно выкопать траншею глубиной 1-1,5 лопаты, на нее выложить падалицу. Сверху все нужно посыпать травой и засыпать землей. Чтобы ускорить "созревание" компоста, обязательно периодически поливайте его, а также используйте биологические средства, которые ускоряют разложение органики, а также подавляют патогенную микрофлору.

С помощью падалицы можно подготовить теплые грядки для ранневесенних сортов. Для этого на месте будущей теплой грядки нужно выкопать траншею глубиной 1-1,5 лопаты, на нее выложить падалицу. Сверху все нужно посыпать травой и засыпать землей. Чтобы ускорить "созревание" компоста, обязательно периодически поливайте его, а также используйте биологические средства, которые ускоряют разложение органики, а также подавляют патогенную микрофлору. Складирование падалицы. Если у вас уже достаточное количество теплых грядок, а компостные ямы уже заполнены, то из опада можно сделать захоронение, например, для будущих посадок бахчевых. Для этого вырываются большие ямы, которые закладываются слоями также, как и компостные ямы. Уже на следующий год на этом месте можно будет высаживать кабачки, тыквы, патиссоны. Такая почва будет для них оптимальной, а значит, вы получите отличный урожай.

Можно ли выбрасывать гнилые яблоки на огород

Просто так выбрасывать падалицу на огород нельзя, иначе появляются вредители, которые испортят урожай.

Однако, опавшие яблоки можно закопать в отдельном месте на огороде. Для этого, гнилые яблоки необходимо засыпать толстым слоем почвы в 10-15 см.

Можно ли использовать яблоки, упавшие на землю

Если яблоки упали при наступлении созревания или были сбиты, например, ветром, то конечно, что их можно и нужно использовать. Единственное о чем необходимо помнить - опавшие яблоки, насколько бы хорошо они ни выглядели, не подлежат хранению. Дело в том, что соприкоснувшись с почвой, яблоки также соприкасаются с различными спорами, которые могут вызвать гниль. Поэтому хорошую падалицу необходимо собрать и сразу переработать.

Что делать если опадают яблоки - видео:

Что такое компост? Компост - органические удобрения, образовавшиеся в результате разложения органических веществ микроорганизмами. Для изготовления компоста используют отходы растениеводства (сорняки, листья, испорченные овощи и фрукты), а также некоторые виды мусора, отходы мясного производства и тому подобное.Готовый компост имеет запах и цвет почвы. Используют как удобрение под любые виды сельскохозяйственных растений в расчете 15 - 40 т/га. Компост улучшает структуру почвы, а также способствует размножению дождевых червей, деятельность которых очень полезна для растений, сообщает Википедия.

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