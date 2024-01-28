УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Этот рецепт старинных украинских блинчиков с яблоками и маком удивит всю семью

Лидия Неплях
28 января 2024, 10:33
Хотя блины готовить надо целый час, однако это лучший старинный рецепт, который точно придется по вкусу.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Кухня Кухня Украинская
Этот рецепт старинных украинских блинчиков с яблоками и маком удивит всю семью
Блинчики с маковой начинкой / Коллаж Главред, скриншот TikTok (mil_alexx_pp)

Этот рецепт блинчиков готовили в древности на Ровенщине. Оригинальным сочетанием блинов с яблоками, маком и грушей поделился один повар в TikTok.

Блинчики с маковой начинкой - рецепт

Ингредиенты:

  • 225 г - муки
  • 40 г - сливочного масла
  • 3 яйца
  • 40г - сахара или заменителя
  • 10г - ванильного сахара
  • щепотка соли

Для начинки:

видео дня
  • 150г сухого мака + 2ст.л сахара
  • по 1 яблоко и груша или другие фрукты + 2 ст.л сахара
  • 30г - сливочного масла

Приготовление: Готовим блины. Разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар, и щепотку соли - вымешайте венчиком. Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко. Хорошо вымешайте.

Жарим с одной стороны 1.5-2 мин, и 15-30 сек с другой стороны на среднем огне. Сухой мак заливаем водой, и провариваем 15 мин. После отцеживаем воду. Добавьте сахар к маку и перебейте блендером. На сковородке растопите сливочное масло. Бросьте нарезанные небольшими кубиками грушу и яблоки (очищенные от кожуры). Добавьте сахар и перемешивая готовьте пару минут. Забросьте мак, и перемешивая готовьте еще 5-6 мин. Блины разрежьте на две половины. По центру выложите начинку, подверните с обеих сторон и сверните блинчик - процесс смотрите на видео. Готово к подаче.

Смотрите, как приготовить блинчики с маковой начинкой:

@mil_alexx_pp ?СТАРОДАВНЫЙ РЕЦЕПТ БЛИНОВ с маком и яблоками и грушей ⠀ ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно? ✅Нам понадобится: для блинов ?500мл теплого молока ?225г муки ?40г сливочного масла ?3 яйца ?40г сахара или заменителя + 10г ванильного сахара ?дробь соли Для начинки ?150г сухого мака + 2ст.л сахара ?по 1 яблоку и груше + 2ст.л сахара ?30г сливочного масла ⏳время приготовления: 60мин ?КБЖУ на 100г :К.196 Б.5.5 Ж.9 В.23.8 ?Прием: завтрак, обед, перекус ⚖️вага всей порции - 1600г ?готовим блины - разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар, и щепотку соли - вымешайте венчиком ?влейте половину теплого молока, и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком ?в конце влейте растопленное масло и молоко что осталось. Хорошо вымешайте. ?Рецепт настолько идеальный, что получается даже первый блинчик. Жарим с одной стороны 1.5-2мин, и 15-30сек с другой стороны на среднем огне ?Духой мак заливаем водой, и провариваем 15мин. После отцеживаем воду. Добавьте сахар к маку и перебейте блендером ?на сковородке растопите сливочное масло. Бросьте нарезанные небольшими кубиками грушу и яблоки(очищенные от кожуры). Добавьте сахар и перемешивая готовьте пару минут. Забросьте мак, и перемешивая готовьте еще 5-6мин ?Блинчики разрежьте на две половины. По центру выложите начинку, подверните с обеих сторон и сверните блинчик - процесс смотрите на видео* И готово к подаче Всем приятного аппетита? #налистники#налисники#налисникизмаком#налисникирецепт#блины#рецепты на украинском♬ ITALIAN RESTAURANT 1 - Cavendish

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
блины рецепт
Реклама

Главное за день

За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

11:24 Украина
В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

10:39 Мир
"Украина могла бы победить в войне быстрее": в ВМС назвали главное условие

"Украина могла бы победить в войне быстрее": в ВМС назвали главное условие

10:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:31

Китайский гороскоп на 29 января: Коза - ждите конфликт, Кабан - говорите правду

11:31

Оккупанты изменили технику под Бахмутом: промерзание почвы идет на пользу врагу

11:27

"Эта болячка их погубит": нардеп назвал слабые места РФ, которые приведут ее к провалуВидео

11:24

За месяц - 100 единиц: сколько ракет РФ приготовила для обстрелов - Игнат

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:39

В Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье

10:33

Этот рецепт старинных украинских блинчиков с яблоками и маком удивит всю семью

10:17

Гороскоп на неделю с 29 по 4 февраля: Раки - побалуйте себя, Девы - уделите время родным

10:15

"Украина могла бы победить в войне быстрее": в ВМС назвали главное условие

Реклама
09:16

Гороскоп на завтра 29 января 2024: Девам - проблемы с кожей, Водолеям вернут долги

09:11

ВСУ предупредили о высокой ракетной угрозе с моря: детали

08:31

РФ запустила по Украине 5 ракет и 8 Шахедов: сбить удалось не все, есть попадания

07:40

Греция передаст Украине "устаревшие" системы вооружения – СМИ

06:55

Лишь единицы найдут краба среди роз за 8 секунд: сложная оптическая иллюзия

06:41

C русскими можно не только воевать, но и побеждать ихмнение

04:38

Как избавиться от трения дверей и царапин на полу: 5 действенных решений

03:42

Это может "убить" ваши вазоны зимой: эксперт указал на популярную ошибку

02:30

Как красиво подписать фото в Инстаграм: гениальная идея ошарашит опытного блогера

01:52

Дипломат объяснил, почему Запад не ликвидирует Путина на фоне риска войны с РФ

27 января, суббота
23:55

"Война - это бизнес": немецкий политик "взорвалась" циничными заявлениями

Реклама
22:29

Обмен военнопленными с Россией состоится в ближайшее время - Буданов

22:01

Новые военные комплексы для ВСУ: в ОП назвали цель провокации с крушением Ил-76

21:31

"Ресурсов нет": эксперт определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте

21:13

Пылесос больше не нужен: самый легкий способ убрать шерсть с ковра, лайфхак

20:40

"Вполне могут защищать страну": нардеп признался, будут ли мобилизовывать женщин в ВСУ

20:22

Есть прилеты: в двух областях Украины прогремели мощные взрывы после удара РФ

19:38

Крушение Ил-76 в России: Буданов раскрыл неожиданный нюанс

19:27

Покрытие имеет значение: как выбрать между мраморной и гранитной посудой

19:07

Лунный календарь на 28 января: почему в этот день стоит вставать с постели раньше

19:00

Несколько странностей и наблюдений по поводу Ил-76мнение

18:55

Бои на границе с Харьковщиной: россияне выбрали 3 направления для наступления

18:42

"Украине нужны ресурсы": военный эксперт назвал серьезный вызов в войне с РФ

18:41

"Махровый кандидат": в ОП назвали, кто стоит за "оппозиционным" соперником Путина

18:05

Об этом знают единицы: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке пылесоса

17:54

Украина вернет контроль над небом: Кулеба назвал главные условия и сроки

17:44

"Выстояла бы сто лет": Украина будет иметь все средства для победы в 2024 году - Чех

17:14

Как почистить пуховик в домашних условиях без стирки: самый простой способ

17:00

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

16:56

Украинцы получат надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты

16:49

Мощный удар по командному пункту в Севастополе: в Крыму "слили" данные о потерях

Реклама
16:15

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

16:09

ВСУ и СБУ работают: нардеп сделал прогноз о сокрушении Крымского моста

15:50

"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

14:51

Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

14:42

"Новая Московия" вместо РФ: Россия скукожится до Подмосковья – командир РДК

14:36

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

14:26

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

14:22

Рэппера Моргенштерна не пустили в ОАЭ: что случилось

14:19

День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце

14:00

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять