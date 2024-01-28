Этот рецепт старинных украинских блинчиков с яблоками и маком удивит всю семью

Этот рецепт блинчиков готовили в древности на Ровенщине. Оригинальным сочетанием блинов с яблоками, маком и грушей поделился один повар в TikTok.
Блинчики с маковой начинкой - рецепт
Ингредиенты:
- 225 г - муки
- 40 г - сливочного масла
- 3 яйца
- 40г - сахара или заменителя
- 10г - ванильного сахара
- щепотка соли
Для начинки:
- 150г сухого мака + 2ст.л сахара
- по 1 яблоко и груша или другие фрукты + 2 ст.л сахара
- 30г - сливочного масла
Приготовление: Готовим блины. Разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар, и щепотку соли - вымешайте венчиком. Влейте половину теплого молока и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко. Хорошо вымешайте.
Жарим с одной стороны 1.5-2 мин, и 15-30 сек с другой стороны на среднем огне. Сухой мак заливаем водой, и провариваем 15 мин. После отцеживаем воду. Добавьте сахар к маку и перебейте блендером. На сковородке растопите сливочное масло. Бросьте нарезанные небольшими кубиками грушу и яблоки (очищенные от кожуры). Добавьте сахар и перемешивая готовьте пару минут. Забросьте мак, и перемешивая готовьте еще 5-6 мин. Блины разрежьте на две половины. По центру выложите начинку, подверните с обеих сторон и сверните блинчик - процесс смотрите на видео. Готово к подаче.
Смотрите, как приготовить блинчики с маковой начинкой:
@mil_alexx_pp ?СТАРОДАВНЫЙ РЕЦЕПТ БЛИНОВ с маком и яблоками и грушей ⠀ ✔️ Маленькая просьба - если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно? ✅Нам понадобится: для блинов ?500мл теплого молока ?225г муки ?40г сливочного масла ?3 яйца ?40г сахара или заменителя + 10г ванильного сахара ?дробь соли Для начинки ?150г сухого мака + 2ст.л сахара ?по 1 яблоку и груше + 2ст.л сахара ?30г сливочного масла ⏳время приготовления: 60мин ?КБЖУ на 100г :К.196 Б.5.5 Ж.9 В.23.8 ?Прием: завтрак, обед, перекус ⚖️вага всей порции - 1600г ?готовим блины - разбейте яйца, всыпьте сахар, ванильный сахар, и щепотку соли - вымешайте венчиком ?влейте половину теплого молока, и постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком ?в конце влейте растопленное масло и молоко что осталось. Хорошо вымешайте. ?Рецепт настолько идеальный, что получается даже первый блинчик. Жарим с одной стороны 1.5-2мин, и 15-30сек с другой стороны на среднем огне ?Духой мак заливаем водой, и провариваем 15мин. После отцеживаем воду. Добавьте сахар к маку и перебейте блендером ?на сковородке растопите сливочное масло. Бросьте нарезанные небольшими кубиками грушу и яблоки(очищенные от кожуры). Добавьте сахар и перемешивая готовьте пару минут. Забросьте мак, и перемешивая готовьте еще 5-6мин ?Блинчики разрежьте на две половины. По центру выложите начинку, подверните с обеих сторон и сверните блинчик - процесс смотрите на видео* И готово к подаче Всем приятного аппетита? #налистники#налисники#налисникизмаком#налисникирецепт#блины#рецепты на украинском♬ ITALIAN RESTAURANT 1 - Cavendish
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