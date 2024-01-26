Вкуснее, чем мясной: простой рецепт постного грибного борща от Татьяны Литвиновой

Красный борщ с белыми грибами на томатном пюре - это ароматный суп с насыщенным вкусом. Рецепт борща без мяса богат на овощи, а также он очень простой и быстрый. Обязательно попробуйте приготовить этот сытный грибной борщ и порадуйте своих родных этим блюдом, а рецептом поделилась известная кулинарка Татьяна Литвинова.
Ингредиенты:
- картофель - 350 г
- свекла - 220 г
- морковь - 150 г
- лук - 200 г
- капуста - 250 г
- томатное пюре - 150 г
- сушеные белые грибы - 40 г
- перец сладкий - 100 г
- масло Гхи - 30 г
- соль, перец, лавровый лист по вкусу
- вода - 2 л
Приготовление: Грибы промойте и залейте холодной водой на 3-4 часа. Воду слейте и еще раз промойте грибы. Прокипятите воду и добавьте туда грибы и нарезанный картофель.
Натрите или нарежьте (в зависимости от предпочтений) лук, морковь, свеклу и сладкий перец. На сковороде разогрейте масло Гхи и добавьте лук, затем морковь, затем свеклу. Готовьте все под закрытой крышкой в течение 10 минут, избегая жарки. Добавьте томатное пюре и готовьте еще 2-3 минуты, перемешивая. Добавьте зажарку к картофелю.
Нарежьте капусту и добавьте к борщу. Посолите, добавьте перец и лавровые листья по вкусу. Варите еще 10-15 минут и оставьте еще по крайней мере 20 минут, чтобы вкусы должным образом соединились.
Несколько советов: Сушеные грибы имеют самый выразительный вкус в блюдах. Но они меняют цвет борща, поэтому их нужно промыть, затем замочить на 2-3 часа и затем еще раз промыть и эту воду не использовать. Изжога возникает из-за использования томатной пасты.
Литвинова делает все в одной сковороде, постепенно нарезая и добавляя лук, морковь, свеклу, а затем томатное пюре. Цвет и время сохраняется, а вкус насыщенный.
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