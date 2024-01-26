Вкуснее, чем мясной: простой рецепт постного грибного борща от Татьяны Литвиновой

Приготовление борща очень простое, а результат порадует всю семью.

https://glavred.info/recipes/vkusnee-chem-myasnoy-prostoy-recept-postnogo-gribnogo-borshcha-ot-tatyany-litvinovoy-10536326.html Ссылка скопирована

Постный борщ с грибами / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube Татьяна Литвинова

Красный борщ с белыми грибами на томатном пюре - это ароматный суп с насыщенным вкусом. Рецепт борща без мяса богат на овощи, а также он очень простой и быстрый. Обязательно попробуйте приготовить этот сытный грибной борщ и порадуйте своих родных этим блюдом, а рецептом поделилась известная кулинарка Татьяна Литвинова.

Ингредиенты:

картофель - 350 г

свекла - 220 г

морковь - 150 г

лук - 200 г

капуста - 250 г

томатное пюре - 150 г

сушеные белые грибы - 40 г

перец сладкий - 100 г

масло Гхи - 30 г

соль, перец, лавровый лист по вкусу

вода - 2 л

Приготовление: Грибы промойте и залейте холодной водой на 3-4 часа. Воду слейте и еще раз промойте грибы. Прокипятите воду и добавьте туда грибы и нарезанный картофель.

видео дня

Натрите или нарежьте (в зависимости от предпочтений) лук, морковь, свеклу и сладкий перец. На сковороде разогрейте масло Гхи и добавьте лук, затем морковь, затем свеклу. Готовьте все под закрытой крышкой в течение 10 минут, избегая жарки. Добавьте томатное пюре и готовьте еще 2-3 минуты, перемешивая. Добавьте зажарку к картофелю.

Нарежьте капусту и добавьте к борщу. Посолите, добавьте перец и лавровые листья по вкусу. Варите еще 10-15 минут и оставьте еще по крайней мере 20 минут, чтобы вкусы должным образом соединились.

Несколько советов: Сушеные грибы имеют самый выразительный вкус в блюдах. Но они меняют цвет борща, поэтому их нужно промыть, затем замочить на 2-3 часа и затем еще раз промыть и эту воду не использовать. Изжога возникает из-за использования томатной пасты.

Литвинова делает все в одной сковороде, постепенно нарезая и добавляя лук, морковь, свеклу, а затем томатное пюре. Цвет и время сохраняется, а вкус насыщенный.

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.