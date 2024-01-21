Ничего крутить не надо: шикарный рецепт ленивых голубцов от Татьяны Литвиновой

Такую вкуснятину лучше всего готовить в выходной день и угостить ею всю семью.

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Ленивые голубцы, запеченные в духовке / коллаж Главред, фото скриншот YouTube-канал Теттяны Литвиновой

Голубцы любят все, но не готовить! Именно поэтому представляем новейший способ как быстро и легко приготовить и разобрать капусту. И самое главное, как сформировать голубцы быстро и не сложно. Вкус настоящих украинских голубцов в новой подаче от известной кухарки Татьяны Литвиновой.

Рецепт ленивых голубцов

Ингредиенты:

капуста - 1,5 кг,

фарш мясной - 600 г,

лук - 200 г,

морковь - 150 г,

гречка - 45 г,

томатное пюре - 300 г,

масло гхи - 20 г,

соль - 8 г,

черный перец - 3 г.

Приготовление: Оберните капусту пищевой пленкой и поместите в микроволновую печь на 700 Вт в течение 15-20 минут. Натереть на грубую терку морковь и лук, а затем поджарить на среднем огне в разогретом масле, добавив 2-3 ст. ложки под закрытой крышкой в течение 10-15 минут.

Смешайте мясо с готовыми овощами, гречкой, специями и добавьте 3 ст. ложки томатного пюре. Перемешайте. Разобрать капусту на лепестки. Положите фарш и распределите его тонко на половину лепестка, а затем накройте второй половиной.

Выложите в форму. Смажьте каждый слой томатным пюре. Накройте готовую форму фольгой и проколите зубочисткой по всей поверхности. Запекайте при 200 градусах в течение 40 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 20 минут.

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