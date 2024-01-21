Ничего крутить не надо: шикарный рецепт ленивых голубцов от Татьяны Литвиновой

Голубцы любят все, но не готовить! Именно поэтому представляем новейший способ как быстро и легко приготовить и разобрать капусту. И самое главное, как сформировать голубцы быстро и не сложно. Вкус настоящих украинских голубцов в новой подаче от известной кухарки Татьяны Литвиновой.
Рецепт ленивых голубцов
Ингредиенты:
- капуста - 1,5 кг,
- фарш мясной - 600 г,
- лук - 200 г,
- морковь - 150 г,
- гречка - 45 г,
- томатное пюре - 300 г,
- масло гхи - 20 г,
- соль - 8 г,
- черный перец - 3 г.
Приготовление: Оберните капусту пищевой пленкой и поместите в микроволновую печь на 700 Вт в течение 15-20 минут. Натереть на грубую терку морковь и лук, а затем поджарить на среднем огне в разогретом масле, добавив 2-3 ст. ложки под закрытой крышкой в течение 10-15 минут.
Смешайте мясо с готовыми овощами, гречкой, специями и добавьте 3 ст. ложки томатного пюре. Перемешайте. Разобрать капусту на лепестки. Положите фарш и распределите его тонко на половину лепестка, а затем накройте второй половиной.
Выложите в форму. Смажьте каждый слой томатным пюре. Накройте готовую форму фольгой и проколите зубочисткой по всей поверхности. Запекайте при 200 градусах в течение 40 минут. Снимите фольгу и запекайте еще 20 минут.
Смотрите, как приготовить ленивые голубцы с мясом:
Больше рецептов:
- Гости пальчики оближут: рецепт простого и универсального маринада для грибов
- Точно как в детстве: как приготовить настоящую домашнюю сгущенку за 15 минут
- Это очень полезно и вкусно: шикарная закуска за 2 минуты