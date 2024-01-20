Это очень полезно и вкусно: шикарная закуска за 2 минуты

Очень вкусная и невероятно простая закуска из яиц.

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Вкуснейшая намазка на гренкі рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Рецепт незабываемо вкусного яичного паштета за 2 минуты. Такая полезная намазка понравится точно всем.

Яичный паштет получается очень вкусным и нежным. Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием!

Очень вкусный паштет из яиц - рецепт

Вам понадобится:

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Яйца отварные - 4 шт

Укроп

Чеснок - 1 зубчик

Сливочное масло - 30 гр

Майонез - 1 столовая ложка

Соль, перец - по вкусу

Яйца отварить вкрутую 12-15 минут. Остудить под холодной водой и почистить.

Порезать яйца на половинки и отправить в чашу блендера.

Добавить 1 зубчик чеснока в блендер.

Сливочное масло желательно предварительно достать из холодильника, чтобы оно было размягченным.

Помыть и обсушить укроп несколько веточек, добавить также в блендер.

Солим и перчим по вкусу сразу.

Добавляем легкий майонез й столовую ложку и взбиваем яичный паштет до однородности.

Шикарный яичный паштет готов к подаче.

На сухой сковороде обжарить с двух сторон ломтики черного хлеба и наслаждаться шикарной закуской.

Смотрите видео, как готовить шикарную намазку рецепт:

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