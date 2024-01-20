Это очень полезно и вкусно: шикарная закуска за 2 минуты

Рецепт незабываемо вкусного яичного паштета за 2 минуты. Такая полезная намазка понравится точно всем.
Яичный паштет получается очень вкусным и нежным. Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием!
Очень вкусный паштет из яиц - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца отварные - 4 шт
- Укроп
- Чеснок - 1 зубчик
- Сливочное масло - 30 гр
- Майонез - 1 столовая ложка
- Соль, перец - по вкусу
Яйца отварить вкрутую 12-15 минут. Остудить под холодной водой и почистить.
Порезать яйца на половинки и отправить в чашу блендера.
Добавить 1 зубчик чеснока в блендер.
Сливочное масло желательно предварительно достать из холодильника, чтобы оно было размягченным.
Помыть и обсушить укроп несколько веточек, добавить также в блендер.
Солим и перчим по вкусу сразу.
Добавляем легкий майонез й столовую ложку и взбиваем яичный паштет до однородности.
Шикарный яичный паштет готов к подаче.
На сухой сковороде обжарить с двух сторон ломтики черного хлеба и наслаждаться шикарной закуской.
Смотрите видео, как готовить шикарную намазку рецепт:
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