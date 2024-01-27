Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

Нет ничего простее, чтобы приготовить нежный мусс на десерт. Для этого надо ровно 10 минут и два обычных ингредиента, которые есть почти на каждой кухне. А рецептом объеденья поделилась женщина с TikTok.
Мусс из манки и компота - рецепт
Ингредиенты:
- 400 мл сока или компота
- 2 ст.л манной крупы
Приготовление: В сотейник выливаем любой сок, доводим до кипения и добавляем 2 ложки манки. Перемешиваем, чтобы не было комочков и варим до загустения 5 минут. Даем полностью остыть, выливаем в глубокую емкость и взбиваем не меньше 5 минут венчиком или погружным миксером. Смесь вылить в красивый бокал и ставим в холодильник на час. Когда мусс застынет, его можно украсить.
Смотрите, как приготовить десерт из манки и сока:
@vkusno_s_oksanoy
Нежный мусс? С вас лайк ❤️ - с меня еще много вкусных рецептов ? ? 400 мл сока или компота ? 2 ст.л манной крупы В холодильник на 2 часа ?♬ оригинальный звук - Вкусно с Оксаной ?
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