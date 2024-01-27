Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

Вкус манки чувствоваться не будет, поэтому никто не поймет из чего такая вкуснотища.

https://glavred.info/recipes/gosti-nikogda-ne-dogadayutsya-iz-chego-on-nezhneyshiy-muss-iz-manki-za-10-minut-10536587.html Ссылка скопирована

Десерт из манки / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok ( vkusno_s_oksanoy)

Нет ничего простее, чтобы приготовить нежный мусс на десерт. Для этого надо ровно 10 минут и два обычных ингредиента, которые есть почти на каждой кухне. А рецептом объеденья поделилась женщина с TikTok.

Мусс из манки и компота - рецепт

Ингредиенты:

400 мл сока или компота

2 ст.л манной крупы

Приготовление: В сотейник выливаем любой сок, доводим до кипения и добавляем 2 ложки манки. Перемешиваем, чтобы не было комочков и варим до загустения 5 минут. Даем полностью остыть, выливаем в глубокую емкость и взбиваем не меньше 5 минут венчиком или погружным миксером. Смесь вылить в красивый бокал и ставим в холодильник на час. Когда мусс застынет, его можно украсить.

видео дня

Смотрите, как приготовить десерт из манки и сока:

@vkusno_s_oksanoy Нежный мусс? С вас лайк ❤️ - с меня еще много вкусных рецептов ? ? 400 мл сока или компота ? 2 ст.л манной крупы В холодильник на 2 часа ? ♬ оригинальный звук - Вкусно с Оксаной ?

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.