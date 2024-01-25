Его разметут со стола и тарелки оближут: шикарный рецепт нового салата

Шикарный салат Мимоза по-новому рецепту, который подойдет на праздничный стол. Очень вкусный рецепт салата с сочетанием новых продуктов.
Такую Мимозу можно готовить круглый год. Невероятный салат, который обожают все.
Салат Мимоза по-новому - рецепт
Вам понадобится:
- Скумбрия копченая - 1 шт
- Картошка - 2 шт
- Морковь - 2 шт
- Красный лук - 1 шт
- Яйца - 3 шт
- Петрушка
- Майонез - 2 столовых ложки
- Соль - по вкусу
Картошку и морковь помыть, отварить до готовности. Остудить овощи и натереть отдельно на крупной терке.
Яйца отварить вкрутую 12-15 минут. Остудить и почистить.
Копченую скумбрию почистить, удалить все косточки и разобрать на волокна.
Лук салатный почистить и мелко порезать.
Смешать майонез и мелко порезанную петрушку.
Начинаем собирать салат Мимоза.
1 слой морковь, смазать соусом.
2 слой копченая скумбрия. Обязательно выложить руками и посмотреть, нет ли костей.
3 слой отварной картофель, смазать соусом.
4 слой лук, и натереть сверху на мелкой терке белки. Смазать все соусом для салата Мимоза.
5 слой желтки. Желтки желательно натереть на мелкой терке или измельчить вилкой.
Украсить салат веточкой укропа и петрушки.
Смотрите видео, как готовить салат Мимоза со скумбрией:
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