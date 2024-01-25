Его разметут со стола и тарелки оближут: шикарный рецепт нового салата

Очень легкий и невероятно вкусный простой рецепт салата Мимоза.

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Легкий рецепт салат Мимоза / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Шикарный салат Мимоза по-новому рецепту, который подойдет на праздничный стол. Очень вкусный рецепт салата с сочетанием новых продуктов.

Такую Мимозу можно готовить круглый год. Невероятный салат, который обожают все.

Салат Мимоза по-новому - рецепт

Вам понадобится:

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Скумбрия копченая - 1 шт

Картошка - 2 шт

Морковь - 2 шт

Красный лук - 1 шт

Яйца - 3 шт

Петрушка

Майонез - 2 столовых ложки

Соль - по вкусу

Картошку и морковь помыть, отварить до готовности. Остудить овощи и натереть отдельно на крупной терке.

Яйца отварить вкрутую 12-15 минут. Остудить и почистить.

Копченую скумбрию почистить, удалить все косточки и разобрать на волокна.

Лук салатный почистить и мелко порезать.

Смешать майонез и мелко порезанную петрушку.

Начинаем собирать салат Мимоза.

1 слой морковь, смазать соусом.

2 слой копченая скумбрия. Обязательно выложить руками и посмотреть, нет ли костей.

3 слой отварной картофель, смазать соусом.

4 слой лук, и натереть сверху на мелкой терке белки. Смазать все соусом для салата Мимоза.

5 слой желтки. Желтки желательно натереть на мелкой терке или измельчить вилкой.

Украсить салат веточкой укропа и петрушки.

Смотрите видео, как готовить салат Мимоза со скумбрией:

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