Цены снизили наполовину: в Украине резко подешевел популярный овощ и фрукт

В Украине продолжает дешеветь популярный овощ и фрукт из-за сезонных дождей и высокой температуры, сообщили в EastFruit.

https://glavred.info/economics/ceny-upali-popolam-v-ukraine-oshchutimo-podeshevel-populyarnyy-ovoshch-i-sezonnyy-frukt-10591136.html Ссылка скопирована

В Украине резко изменились цены на популярные продукты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине ощутимо снизились цены на белокочанную капусту и сливы. Сейчас стоимость капусты варьируется от 17 до 24 грн/кг, а сливы продаются по цене 8-14 грн/кг. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, на этой неделе белокочанную капусту можно приобрести на 13% дешевле, чем на прошлой неделе. Основной причиной такого снижения является отсутствие спроса на капусту из-за ее низкого качества. Сезонные дожди и высокие температуры негативно повлияли на товарный вид средних сортов капусты. Как следствие, фермеры вынуждены снижать цены, чтобы ускорить реализацию некондиционного товара.

Несмотря на падение цен, белокочанная капуста в Украине пока остается в 3,8 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

видео дня

Кроме капусты, на рынке Украины значительно снизились цены на сливы. В частности, из-за избытка предложения из местных хозяйств цены на сливы упали до 8-14 грн/кг, что на 54% дешевле по сравнению с прошлой неделей.

Высокие температуры ускорили созревание слив, но также снизили их качество, что повлияло на цены. Садоводы обеспокоены ситуацией и не исключают дальнейшего снижения цен, если спрос останется низким.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на арбузы в Украине снизились на треть. Причиной падения цен стало резкое увеличение предложения из-за активной уборки урожая, тогда как спрос остается низким

Также в Украине на 17% снизились цены на лук и теперь составляют 7-13 гривен за килограмм. Причиной падения цен является увеличение предложения, поскольку фермеры активно собирают урожай, а спрос остается низким.

Как сообщал Главред, в ближайшие месяцы в Украине ожидается дальнейшее снижение потребительских цен на продукты питания из-за массового поступления урожая. В июле 2024 года цены на продукты снизились на 0,8% по сравнению с июнем, в частности, на яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%). В то же время цены на некоторые продукты выросли: сахар (+12,1%), масло подсолнечное (+2,9%) и фрукты (+1,4%). Инфляция в июле в годовом измерении составила 5,4%.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред