Разведки Британии и США заявили о 'самой серьезной угрозе со времен Холодной войны'

Великобритания и США сталкиваются с беспрецедентным количеством угроз, связанных с агрессивными действиями России.

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Британия и США сталкиваются с беспрецедентным количеством угроз со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН, ua.depositphotos.com

Мир находится под с самой серьезной угрозой со времен Холодной войны. Россия проводит масштабную диверсионную кампанию по всей Европе, подрывая стабильность мирового порядка. Об этом рассказали глава Секретной разведывательной службы Британии (МИ6) Ричард Мур и руководитель ЦРУ Билл Бернс, пишет Financial Times.

Руководители разведок подчеркнули, что их страны сталкиваются с беспрецедентным количеством угроз, связанных с агрессивными действиями российской разведки. Они отметили, что Россия использует современные технологии для распространения лжи и дезинформации, с целью расколоть страны Запада и ослабить их единство. По их словам, сейчас мировой порядок находится под "угрозой, которой мы не видели со времен Холодной войны".

"ЦРУ и разведка Британии вместе противостоят напористой России и захватнической войне Путина в Украине. Мы видели, что это приближается, и смогли предупредить международное сообщество, чтобы все мы могли сплотиться в защиту Украины. Мы тщательно рассекретили некоторые из наших секретов как новую и эффективную часть этих усилий", - заявили главы МИ6 и ЦРУ. видео дня

Они также отметили, что поддерживают Украину в ее борьбе против агрессии России и выразили готовность помогать украинской разведке.

"Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Мы и дальше будем помогать нашим храбрым, решительным партнерам из украинской разведки. Гордимся этим и восхищаемся стойкостью, инновациями и упорством Украины", - отметили в сообщении.

Они также обратили внимание на технологические инновации, используемые в войне в Украине. Эта война стала первой, где новейшие технологии, в частности программное обеспечение с открытым кодом, сочетаются с традиционными военными средствами.

"Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, примененные вместе с чрезвычайной храбростью и традиционным оружием, могут изменить ход войны. Война в Украине стала первой в своем роде, которая соединила программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя... в таком невероятном темпе и масштабе. Больше всего, это подчеркнуло необходимость адаптации, экспериментов и инноваций", - добавили главы разведок.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, армия России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области. Британская разведка отмечает, что это направление, вероятно, останется горячим.

Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Покровском направлении за последние несколько дней "была лучше", но для окончательных выводов нужно дождаться стабилизации.

Кроме этого, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил, что перелома в российско-украинской войне пока не произошло, но он приближается. Сравнивая ситуацию с футбольным матчем, Буданов сказал, что Украина находится на 70-й минуте игры.

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