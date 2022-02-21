Диверсии в Киеве и областях: в Украину забросили спецгруппы агентуры ФСБ

Диверсантов ФСБ забрасывают в Украину / "Прямий"

В Украине активно работают оперативно-диверсионные группы ФСБ России, целью которых является захват власти и осуществление государственного переворота на фоне военной агрессии РФ.

Эти группы были созданы под руководством 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ, основным направлением деятельности которого является Украина, говорится в сообщении центра Миротворец.

Где готовятся провокации ФСБ

Сотрудники этого управления уже распределены в оперативно-диверсионные группы в городах Украины, утверждают расследователи. Подчеркивается, что только в Киеве таких группы работает несколько.

Систематизируется информация об их агентах в спецслужбах, правоохранительных и других силовых органах Украины, органах Государственной власти и местного самоуправления.

Что известно о диверсантах РФ в Украине

Часть диверсантов, уже действующих на территории Украины, являются спецназовцами ВДВ и ССО (Сил специальных операций) России.

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"Все они прибыли на территорию Украины под документами прикрытия, часть которых уже нам известна", — сообщили расследователи.

Пока удалось получить информацию о кадровом составе сотрудников 9 управления с учредительными данными и их лицами.

В перечне — семеро высокопоставленных сотрудников ФСБ Георгий Гришаев, Владимир Петровский, Игорь Чумаков, Юрий Беляцкий, Дмитрий Зубарев, Александр Хмелев и Игорь Коваленко.

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В ОТГ Восток подчеркнули, что по данным разведки боевики "ДНР" поставили задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

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