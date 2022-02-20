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Обстрел людей с БПЛА: оккупанты готовят новые фейки - разведка

20 февраля 2022, 18:24
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Целью оккупантов является демонизация украинских военных и оправдание собственных военных преступлений.

Bayraktar беспилотники дроны БПЛА
/ Baykardefence

На Донбассе российское оккупанты готовят провокации с обстрелом населенных пунктов с обвинениями в адрес Украины.

Как говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки Восток, по данным разведки, главный специалист "министерства информации" так называемой "ДНР" Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

"Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", – рассказали украинские военные.

По данным разведчиков, целью оккупантов является демонизация украинских военных и оправдание собственных военных преступлений. Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время на пропагандистских ресурсах появятся "постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".

"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза для мирного населения, наши защитники огонь не открывают", – добавили в ВСУ.

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Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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