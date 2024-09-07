Год 'неопределенности' прошел: Португалия подарила Украине 6 вертолетов Ка-32

Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 российского производства. Последний грузовик с частью этого груза отправился в пятницу. Об этом сообщают португальские СМИ, ссылаясь на заявление Министерства обороны страны.
Известно, что еще в октябре 2022 года тогдашний министр обороны Португалии Хелена Каррейрас пообещала отправить Украине шесть российских вертолетов, которые не имели лицензии на эксплуатацию в Португалии. Один из этих вертолетов даже вышел из строя из-за аварии.
Однако в ноябре 2023 года, более чем через год после объявления о передаче, вертолеты еще оставались в Португалии. Лиссабон отмечал, что ждет указаний от "украинского партнера" относительно дальнейших шагов в этом процессе.
"После длительного периода неопределенности и переговоров нынешнее правительство (...) согласовало транспортировку вертолетов с украинскими властями, в частности с украинским посольством в Лиссабоне и украинским Министерством обороны", - говорится в заявлении Минобороны Португалии.
Согласно сообщению, Украина согласилась принять вертолеты в их текущем состоянии, то есть без предварительного ремонта. Эти вертолеты правительство Португалии приобрело в 2006 году.
Что за вертолет Ка-32?
Ка-32 (по кодификации НАТО: Helix-C) - советский и российский средний транспортный вертолет соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси, сообщает "Википедия".
Военная помощь Украине после "Рамштейна" - новости по теме
Напомним, 6 сентября на авиабазе НАТО Рамштайн состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Основные темы: системы ПВО, боеприпасы, техника и усиление дальнобойных возможностей Украины.
На заседании Германия заявила, что передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и 77 танков Leopard 1A5, а США объявили о новом пакете помощи на 250 млн долларов. Канада предоставит Украине 80 840 ракетных двигателей CRV-7, 1300 боеголовок, 970 пулеметов и 10500 пистолетов.
О главных результатах встречи и объявленных пакетах помощи от стран Запада читайте в материале Главреда.
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