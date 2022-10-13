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Украина получит от Португалии 6 вертолетов "Камов": что о них известно

13 октября 2022, 22:29

Эти воздушные суда советского производства были лишены лицензий вследствие наложения санкций против РФ.

Советский вертолет Ка-32
Украина получит от Португалии 6 вертолетов "Камов"/ Википедия

Португалия передаст Украине свой парк вертолетов "Камов" (Ка-32А11ВС) советского производства – всего шесть воздушных судов.

Об этом заявила министр обороны Португалии Елена Каррейрас после министерской встречи НАТО в Брюсселе в четверг, 13 октября, пишет Observador. Она отметила, что Португалия не может дальше использовать эти вертолеты, так как из-за наложенных на РФ санкций они были лишены лицензий.

По словам Каррейрас, ее страна передаст Украине технику как можно скорее.

"По просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из – за нынешнего сценария, санкций, наложенных на Россию, мы больше не можем эксплуатировать", – отметила она.

Каррейрас добавила, что вертолеты не имеют сертификатов летной годности, поэтому Португалия в дальнейшем даже отремонтировать их не могла бы, если бы возникла такая необходимость. В то же время Украина имеет логистическую цепочку аналогичных вертолетов и сможет их ремонтировать.

Также министр отметила, что одно из воздушных судов Украине придется ремонтировать, ведь оно сломалось в результате аварии.

Вертолеты Ка-32 – что известно

Ка-32 является гражданским развитием поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, который был разработан ОКБ им. Н. И. Камова.

Португалия приобрела себе шесть таких вертолетов модификации 1997 года под обозначением "А11ВС" в 2007 году.

На такой вертолет можно устанавливать различное оборудование. Ка-32А11ВС активно используют для того, чтобы транспортировать грузы на внешней подвеске.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс предоставит Украине средства для борьбы с БПЛА для защиты гражданской инфраструктуры от атак со стороны России. Противодронные средства помогут эффективно противостоять иранским и российским ударным беспилотникам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес. По его словам, ракетный террор РФ ведет к необходимости "дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну".

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