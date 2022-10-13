Горит склад с боеприпасами: в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар

В Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар/ скрин

В Белгородской области России в четверг, 13 октября, вспыхнул масштабный пожар и слышны звуки детонации.

Пожар вспыхнул в поселке Октябрьский неподалеку от украинской границы. Соответствующие сообщения и видео ширятся в Telegram-каналах.

Местные жители сообщали, что горит и детонирует склад с боеприпасами россиян.

Об этом сообщил также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он написал в своем Telegram-канале, что пожар вспыхнул и в самом деле на складе с боеприпасами.

При этом он отметил, что пострадавших среди гражданских нет. Но эвакуация людей из поселка всё-таки планируется.

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Напомним, к российскому Белгороду в четверг, 13 октября, днем прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения. Сообщалось, что в дом было попадание от обломков ракеты, которую террористы РФ выпускали по Украине.

Ранее правозащитник Марк Фейгин заявил, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.

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