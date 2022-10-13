Горит склад с боеприпасами: в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар

Инцидент на российском складе боеприпасов признали власти в регионе. Местных жителей собираются эвакуировать.
В Белгородской области России в четверг, 13 октября, вспыхнул масштабный пожар и слышны звуки детонации.
Пожар вспыхнул в поселке Октябрьский неподалеку от украинской границы. Соответствующие сообщения и видео ширятся в Telegram-каналах.
Местные жители сообщали, что горит и детонирует склад с боеприпасами россиян.
Об этом сообщил также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он написал в своем Telegram-канале, что пожар вспыхнул и в самом деле на складе с боеприпасами.
При этом он отметил, что пострадавших среди гражданских нет. Но эвакуация людей из поселка всё-таки планируется.
Напомним, к российскому Белгороду в четверг, 13 октября, днем прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения. Сообщалось, что в дом было попадание от обломков ракеты, которую террористы РФ выпускали по Украине.
Ранее правозащитник Марк Фейгин заявил, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.
Читайте также:
- "Чмобіки" на юге хотят сдаться в плен целыми подразделениями – ВСУ
- "Все дороги перерезаны": оккупанты в ужасе из-за нового "котла" ВСУ
- НАТО передаст Украине сотни станций глушения БПЛА, которые покосят дроны Ирана и России