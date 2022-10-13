"Чмобики" на юге хотят сдаться в плен целыми подразделениями – ВСУ/ ua.depositphotos.com, скрин

Часть российских оккупантов на юге готовы сдаться в плен к украинским военным целыми подразделениями. И они активно обсуждают такую возможность, даже проводят соответствующие "совещания".

Большинство среди таких захватчиков, которые готовы сдаться – это россияне, которые попали на фронт после объявления российским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в РФ. Об этом рассказала начальница объединенного координационного штаба пресс-сцентра украинских сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в четверг, 13 октября.

По ее словам, среди подразделений противника на юге активно обсуждается, как сдаться в плен к украинским воинам, чтобы потом пополнить обменный фонд Украины.

Она отметила, что "свежемобилизованные" россияне не готовы к передовой ни морально, ни физически. Перед тем, как отправить их на фронт, в стране-агрессоре РФ даже не проводили для них никакую подготовку. В некоторых случаях "чмобикам" выдавали один автомат на двоих.

Гуменюк подчеркнула, что неподготовленность к войне, моральная ненастроенность и отсутствие нормальной техники и оружия – главные причины, почему оккупанты хотят сдаться в плен и таким образом сохранить себе жизнь.

Мобилизованные оккупанты сдаются в плен ВСУ

Напомним, российский оккупант 28-летний младший сержант Егор Чеботарев сдался в плен ВСУ в первом же бою. Это произошло на десятый день после того, как его мобилизовали. Он рассказал, что на фронт мобилизованных россиян бросили без предварительной подготовки, к тому же на технике, которая сразу поломалась.

Также группа российских оккупантов из числа новомобилизированих после указов диктаторов Путина – случайно сдалась в плен украинским воинам. Пятеро захватчиков рассказали, что попали в Украину в конце сентября, но не получили ни боевых задач, ни оружия серьезнее автоматов – и попали в плен.

Кроме этого, группа мобилизованных из РФ, которых бросили на фронт в Херсонской области, убили своего командира, который мешал им сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины. По данным украинской разведки, "чмобики" из РФ пожаловались на неадекватное отношение со стороны командования.

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