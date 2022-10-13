На Херсонщине "чмобики" убили командира РФ, мешавшего им сдаться в плен ВСУ

Мобилизованные в РФ сдаются в плен ВСУ / ГУР МО/А.Билецкий

Группа мобилизованных из РФ, которых бросили на фронт в Херсонской области, убили своего командира, который мешал им сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины.

По данным украинской разведки, "чмобики" из РФ пожаловались на неадекватное отношение со стороны командования, передает Канал 24.

Уточняется, что "пушечное мясо" из РФ, пригнанное на фронт, видя бесперспективность дальнейших боевых действий, просило у командование отвода на вторую линию фронта. Они безрезультатно также просили провести с ними хоть малейшую подготовку и снабдить минимальными средствами вооружений.

В разведке также рассказали, что почти все мобилизованные, которые сдались в плен ВСУ, не имели патронов. Их просто перебросили на фронт, пообещав предоставить боекомплект в ближайшее время.

Что известно о "чмобиках" на Херсонщине

Со слов пленных из РФ, их командиры угрожали, что назад им дорога закрыта. За любой шаг с позиций в направлении российского тыла их будут расстреливать на месте заградотряды.

При этом командир сдавшихся в плен "чмобиков" также был также из мобилизованных, но очень боялся наказания со стороны российских спецслужб после плена. Один из офицеров нижнего звена начал сопротивляться и пытался поднять шум, но был убит "чмобиками".

"Группа мобилизованных по предварительной договоренности вышла в указанный нашими бойцами квадрат. Техники у них не было, поэтому сдали нам только оружие. Получили медицинскую помощь, потому что все были больны. Накормлены, довольны. После допросов отправятся в лагерь. Будут жить в безопасности", — добавили в разведке.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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