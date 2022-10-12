Командир бросил и убежал: "чмобик" сдался в плен в первом бою и рассказал о куче проблем в армии РФ

Мобилизированный в РФ Чеботарев сдался в плен в первом бою и рассказал о куче проблем в армии РФ/ скрин, Telegram

Российский оккупант 28-летний младший сержант Егор Чеботарев сдался в плен ВСУ в первом же бою. Это произошло на десятый день после того, как его мобилизовали.

Он рассказал, что на фронт мобилизованных россиян бросили без предварительной подготовки, к тому же на технике, которая сразу поломалась. Историю российского призывника рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Чеботарев прибыл в Украину даже без медицинского осмотра. Его отправили воевать с кистой в голове, судорогами и ограниченной работоспособностью.

Командиром его взвода назначили мобилизованного офицера, который не проходил службу в армии и только закончил военную кафедру гражданского вуза.

Группу оккупантов 29 сентября отправили в село Заречное Донецкой области на двух БМП-2. Однако в Заречном их обстреляли, и после этого командир сбежал на одной из БПМ, оставив вторую. На второй боевой машине пехоты находились 11 оккупантов вместе с Чеботаревым, и им пришлось самостоятельно пытаться выбраться.

Однако когда в дороге Чеботарьову стало плохо, его "товарищи по оружию" не стали оказывать ему помощь – просто двинулись дальше и оставили его "на произвол судьбы".

После этого захватчик, у которого не было своей карты или радиостанции, потерял ориентировку и заблудился. Утром 1 октября Чеботарев наткнулся на позиции украинских военных и добровольно сдался в плен.

Оккупанты массово сдаются в плен ВСУ

Напомним, в Херсонской области 12 российских захватчиков 103 полка ВС РФ сдались в плен украинским воинам. Среди пленных есть несколько раненых. Многие из оккупантов признались, что воюют против Украины еще с 24 февраля.

Ранее сообщалось, что еще одна группа военных сдалась в плен ВСУ вместе со своим бронетранспортером. Украинские бойцы зафиксировали это на видео. В ролике зафиксирован момент приезда оккупантов на БМП к месту сдачи в плен. Для идентификации россияне обозначили свою технику белым флагом.

Также ранее сообщалось, что ВСУ начали выбивать оккупантов из Луганщины и брать в плен "мобиков" из РФ. В плен уже попадают россияне, попавшие под объявленную Владимиром Путиным мобилизацию в РФ.

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