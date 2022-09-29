ВСУ начали выбивать оккупантов с Луганщины и брать в плен "мобиков" из РФ

ВСУ продвигаются вперед на Луганщине / Facebook/MinistryofDefence.UA

Бойцы Вооруженных сил Украины начали освобождение от российских оккупантов территории Луганской области.

При этом в плен уже попадают россияне, которые попали под объявленную Владимиром Путиным тотальную мобилизацию в РФ. Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

"Украинские защитники не остановились на освобожденных территориях Харьковской области и продолжили освобождать родную землю от захватчиков. ВСУ продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают лиманскую группировку россиян. Также украинская армия начала освобождать Луганскую область", - проинформировали в Центре.

Отмечается, что сейчас силы обороны сковывают врага и в Херсонской области, держа под огневым контролем переправы через Днепр.

"Первые свежемобилизованные россияне – уже в плену украинских военных. Российское командование бросило на фронт неподготовленных и небоеспособных "мобиков", - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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